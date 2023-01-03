仿抖音製影片宣傳政績 蘇貞昌：用的是微軟語音軟體

高雄市長陳其邁日前公開支持行政院長蘇貞昌繼續穩定政局，引發各派系解讀蘇揆留任機會增高。蘇貞昌今天表示，在沉默螺旋效應下，陳其邁願意站出來講話，備感溫暖，「我也覺得請大家給行政團隊肯定。」

蘇貞昌今天前往台北郵件處理中心視察春節國際包裹檢疫。面對媒體詢問內閣改組進度，蘇貞昌表示，總統說在立院會期結束就會向大家報告，護國衛民是行政院長的責任，院長的任免是總統職權，也請大家尊重。

此外，蘇貞昌臉書日前貼出模仿抖音短影片風格的政績影片，遭質疑政府也被滲透認知作戰。蘇貞昌今說明，政院用的是全球民眾都可使用的微軟語音軟體，不是中國軟體，「我們希望中國網民翻牆後也能看到、也能習慣知道民主國家的政府怎樣辛苦為人民做事。」

蘇貞昌表示，許多事情在做的當初，人民不了解有時會誤會、責罵，就像懷胎辛苦的陣痛，交通的黑暗期，但結果都是辛苦過去，留下美麗，就像當時禁止口罩出口、非洲豬瘟檢疫、民眾排隊的不滿、屏鵝公路電線電纜地下化的過程交通受阻，現在都可看到美麗留下來，希望藉此大家支持行政團隊、支持政府做事。