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國民黨質疑政府還稅於民還要多久？呼籲過年前就發現金

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨上午舉行「還稅於民，還要等多久？」記者會。記者胡經周／攝影
國民黨上午舉行「還稅於民，還要等多久？」記者會。記者胡經周／攝影

國民黨立法院黨團上午舉行「還稅於民，還要等多久？」記者會，黨團總召曾銘宗重申國民黨團還稅於民建議，每人發放現金3萬元、中低收入戶和低收入戶發放10萬元、學貸免息40億補助、彌補健保100多億虧損，「最好過年前就來發放現金」。

黨團首席副書記長謝衣鳯表示，既然朝野有共識，立法院是不是來舉行臨時會，討論全民發現金的事。

國民黨立委費鴻泰表示，稅收超過2000億，如去年4300億或今年的4500億，絕對是有問題，也就是稅收不實，編列很低讓達成率很高。費鴻泰喊話蔡英文，人民超徵的稅不是政府的小金庫，也不是蔡英文一個人的，請還給人民。

針對勞保部分，曾銘宗表示，勞保會在2028年破產，蔡政府每年撥補逐年升高，國民黨認為撥補是不夠的，如果蔡政府不改革，國民黨團建議每年撥補1000億，否則就盡速改革確保勞工權益。

國民黨 蔡英文 立法院

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