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若真侯盧配要接新北還台中 江啟臣：這是假設中的假設

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨立委江啟臣。記者胡經周／攝影
國民黨立委江啟臣。記者胡經周／攝影

台中市長盧秀燕被問到「侯盧配」有無可能，表示什麼樣的組合都可以談，國民黨立委江啟臣上午受訪被問到若侯、盧真的搭檔參加正副總統，是否有可能接班新北市長或台中市長，他表示，這都是假設中的假設，要假設他們兩個都去選，假設他們都選贏，才有假設誰來補選。

對於盧秀燕指什麼組合都能談，是否鬆口，江笑說，大家對2024一定都有很多的想法和建議，這時候拿出來談不是壞事，但是他們也強調要能贏嘛，因為對國民黨來說2024至關重要，什麼樣的人選搭配跟組合，最重要的是要能贏，而且還是要能夠團結合作，「否則再怎麼夢幻人選，你不團結不合作，恐怕最後都會幻滅」。

對於是否認為盧秀燕的意思是要黨直接徵召她？江啟臣說，徵召？是徵召侯還是盧？（媒體回答是盧）這他沒辦法代替她回答，要問盧和和國民黨主席朱立倫他們兩位。

媒體再追問，如果侯盧真的搭檔參加正副總統，新北和台中有可能接班哪一個？江啟臣說，這都是假設中的假設，要假設他們兩個都去選，假設他們都選贏，才有假設誰來補選，不管是新北或台中。但最重要的就黨的提名來講，總統候選人至關重要的事情，怎樣有一個公開透明公正的機制，最後能夠凝聚全黨的向心力，團結去打這場仗，這是當前應該去團結的事情。

此外，媒體詢問蔡政府的國防規劃，現在連幼稚園都要分辨砲彈夾。江啟臣回應，他不是清楚這樣的訊息，全民國防跟全民皆兵的觀念是不一樣的，我國還是有自己的兵役制度，該當兵就去當兵，不管是職業還是義務的；但全民國防是教大家有國防安全意識，當然全民國防是從小到大都要有為自己國家要有憂患意識，至於是不是技術性分辨砲彈，這個太細節了，他不是很清楚，但重要的是政府要做的是設法要讓大家有全民國防概念，以及要讓人民免於恐懼和戰爭。

新北市長 江啟臣 台中市長

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