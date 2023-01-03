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接棒侯友宜選新北市？江啟臣再重申不是事實、沒談過
國民黨立委江啟臣傳出要接棒有意參選2024的新北市長侯友宜，不過，江啟臣昨天澄清絕無此事，今天上午他受訪再度澄清「沒有，不是事實」。江啟臣表示，他與侯友宜沒有談過相關事情，也沒有相關的規畫，一切都是媒體的報導，外界的臆測。
對於是否有地方人士勸進，江啟臣說，這個傳聞很久，去年就一直在傳，但沒有這樣子的一個事實。對他來說現在還是立院和選服的工作，明年選的是立委和總統，也不是市長，他當然還是要爭取立委的連任。媒體詢問是否卡在戶籍，江啟臣重申沒有相關的規畫，所以也不會有這一類問題。
媒體詢問，外界認為江啟臣的政治聲量比新北市副市長劉和然高。江說，外界怎麼看每一個人都有不一樣的想法，他都尊重。但不管是地方還是全國性選舉，黨一定都有自己的規畫和安排，就他而言，現在就是把他的立法委員的工作做好，選民所託付工作一一幫他們完成，其他的他沒有在想。
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