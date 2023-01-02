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「侯盧配」選2024？ 盧秀燕：對台灣好什麼組合都可以談

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
台中市長盧秀燕(左)今天北上替國民黨立委補選候選人王鴻薇(右)站台。記者徐偉真／攝影
台中市長盧秀燕(左)今天北上替國民黨立委補選候選人王鴻薇(右)站台。記者徐偉真／攝影

新北市長侯友宜被看好選2024總統，外界點名副手人選包括台中市長盧秀燕組成「侯盧配」。盧秀燕今天說，只要對台灣好、對人民好，怎樣的組合都可以談、都可以考慮。

盧秀燕今天北上幫國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇站台，兩人和黨主席朱立倫一起接受媒體訪問。

盧秀燕說，國民黨人才濟濟，只要對台灣好、對人民好、對各縣市好，怎樣的組合都可以談可以考慮，個人意願不重要，最重要的是會贏，能贏比較重要，國民黨要找出能勝利的組合，怎樣的組合會贏才重要。

外傳國民黨立委江啟臣可能接棒新北市，盧秀燕說，國民黨2024能贏得總統大選最重要，其他的都能討論。

朱立倫說，侯友宜和盧秀燕都是國民黨最強母雞，也是最好的直轄市長，現在侯友宜在全力拚市政，江啟臣是國民黨在立院的優秀戰將，既然兩人都否認，對於傳言他也無法回覆，就讓侯友宜好好做事，讓江啟臣當好戰將。

中廣董事長趙少康昨天說朱立倫可以列不分區立委第一名爭取立法院長大位，朱立倫說，每個人都有每個人的角色，趙少康是媒體人，媒體人總是有很多創造力和想像力，而他自己現在最重要的工作就是讓王鴻薇當選，接下來還有南投立委補選，他就是總教練，要把事情做好。

外傳趙少康目前在「殺朱卡侯」，朱立倫笑說「我想他（趙少康）不會殺我吧？」他目前就是好好做黨主席，黨內大家都全力以赴、團結一致，團結努力就能獲得人民認同、獲得勝利。

國民黨 盧秀燕 侯友宜 朱立倫

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