快訊

車身凹陷全毁...軍人駕車疑超速失控 友人與2高職生拋車外亡

澳洲黃金海岸「海洋世界」附近2直升機相撞 造成4死13傷

影／蔡總統不普發現金 何欣純：基層焦慮不知道怎麼過年

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨立委何欣純在臉書直言「要發現金啦！」。圖／取自何欣純臉書
民進黨立委何欣純在臉書直言「要發現金啦！」。圖／取自何欣純臉書

對於蔡英文總統元旦演說，表示不會普發退稅大紅包，要優先補助高風險的國人及產業，民進黨立委何欣純在臉書直言「要發現金啦！」她今進一步以影影音闡述自己的想法說，經濟成果全民共享是政府和小英總統一向的主張，很多基層家庭、民眾都在焦慮不知道怎麼過年，呼籲政府能夠審慎三思，能盡快決定，在年底前普發現金，讓受苦的大眾能夠好過年。

她說，小英總統在國安會議裡主張政府負債該償還、勞保等基金該撥補，還有很多的基礎設施該做，這些她都贊成，小英總統說的都是對的。但是，大部分的基層民眾還是期待政府在行有餘裕之餘，可以普發現金，讓民眾能好過年。

何欣純說，最近經濟不景氣，通膨壓力又這麼大，很多基層家庭、民眾都在焦慮不知道怎麼過年，所以還是呼籲政府能夠審慎三思，能盡快決定，在年底前普發現金，讓受苦的大眾能夠好過年。

高雄市議員陳致中留言支持，說「今年總體表現欠佳、恐不保三，意味著老百姓的生活將更不好過，普發現金是照顧全民的德政！」還有人說「哇！阿純委員直球了ㄟ..這才是人民要聽的啊！蔡政府聽到沒。不要被派系綁架啦！」

但是，也有不同的聲音說，「超徵意思是『實際數大於預估數』既不是超額徵收的簡稱 也不代表政府獲得一筆額外的收入 更不表示政府違法徵收」，以及「年財政一直有缺口，為什麼要普發現金？勞健保能健全的照顧每個人才是百姓關心的，要政府給我一點錢幹什麼」

還有民眾叮嚀，「要發就發現金」不要再發什麼券，因為印刷花好幾億，且券用1次就銷毀。

何欣純 蔡英文

延伸閱讀

2023年第二天 蔡英文臉書分享惠民措施

綠委認同把錢花在刀口上 針對性紓困發現金是較好方向

蔡英文總統元旦宣布「補貼房貸族」 網狠酸：送錢給建商

蔡英文在說服誰？郭正亮爆兵役延長內幕 下任總統恐遇這問題

相關新聞

選總統讓江啟臣接棒新北？ 侯友宜：每個人都可關心市政

有媒體報導，新北市長侯友宜有意挑戰2024總統大選，計畫讓立委江啟臣「接棒」。侯友宜表示，曾在新北旅居過的人都可以關心這...

被指選總統輾壓所有人 侯友宜：趙少康是非常有想法的人

中廣董事長趙少康指新北市長侯友宜民調輾壓所有人，若要出來選2024總統，連國民黨主席朱立倫都擋不住。侯友宜表示，趙少康是...

傳侯友宜布局2024找江啟臣接棒新北？江啟臣：絕非事實

「自由時報」報導，新北市長侯友宜有意挑戰2024，並規畫讓新北市「女婿」、立委江啟臣接棒，遷戶籍參加市長補選。對此，侯陣...

1800億「還稅於民」有變數？ 林濁水批官員說話很難懂：錢到底用在哪

財政部預估2022年全國稅收可望超過預算數4500億元，許多朝野立委都傳出「還稅於民」的聲浪。然而，總統蔡英文昨（1）日發表的元旦談話中提到，因應全球景氣的不確定，將扣除700億元給地方的「超徵紅包」，可運用的3800億元財政餘裕，會從三面向、四部曲規畫，指出錢要花在刀口上。而國發會主委龔明鑫也強調，「所有政府的稅收回來之後，一定是用在人民身上」。對此，前立委林濁水抨擊，「原來有很多數以千億的錢不是用在人民身上的？現在終於承認了？」

影／蔡總統不普發現金 何欣純：基層焦慮不知道怎麼過年

對於蔡英文總統元旦演說，表示不會普發退稅大紅包，要優先補助高風險的國人及產業，民進黨立委何欣純在臉書直言「要發現金啦！」...

「穩定政局」主軸下蘇貞昌又穩了？ 綠營人士：他非下台不可

總統蔡英文發表元旦談話，決定「適時」發還給人民的1800億元超徵稅費被關注，打臉此前集結力量呼籲政府普發現金發還民眾的眾多民進黨立委。另一個被民進黨人關注的議題，則是在「穩定政局」主軸下，府院黨演出全套戲碼，行政院長蘇貞昌的閣揆位置似乎又穩了，但一名派系人士卻點出蘇貞昌非下台不可的原因。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。