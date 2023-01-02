影／蔡總統不普發現金 何欣純：基層焦慮不知道怎麼過年

對於蔡英文總統元旦演說，表示不會普發退稅大紅包，要優先補助高風險的國人及產業，民進黨立委何欣純在臉書直言「要發現金啦！」她今進一步以影影音闡述自己的想法說，經濟成果全民共享是政府和小英總統一向的主張，很多基層家庭、民眾都在焦慮不知道怎麼過年，呼籲政府能夠審慎三思，能盡快決定，在年底前普發現金，讓受苦的大眾能夠好過年。

她說，小英總統在國安會議裡主張政府負債該償還、勞保等基金該撥補，還有很多的基礎設施該做，這些她都贊成，小英總統說的都是對的。但是，大部分的基層民眾還是期待政府在行有餘裕之餘，可以普發現金，讓民眾能好過年。

何欣純說，最近經濟不景氣，通膨壓力又這麼大，很多基層家庭、民眾都在焦慮不知道怎麼過年，所以還是呼籲政府能夠審慎三思，能盡快決定，在年底前普發現金，讓受苦的大眾能夠好過年。

高雄市議員陳致中留言支持，說「今年總體表現欠佳、恐不保三，意味著老百姓的生活將更不好過，普發現金是照顧全民的德政！」還有人說「哇！阿純委員直球了ㄟ..這才是人民要聽的啊！蔡政府聽到沒。不要被派系綁架啦！」

但是，也有不同的聲音說，「超徵意思是『實際數大於預估數』既不是超額徵收的簡稱 也不代表政府獲得一筆額外的收入 更不表示政府違法徵收」，以及「年財政一直有缺口，為什麼要普發現金？勞健保能健全的照顧每個人才是百姓關心的，要政府給我一點錢幹什麼」

還有民眾叮嚀，「要發就發現金」不要再發什麼券，因為印刷花好幾億，且券用1次就銷毀。