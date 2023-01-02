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趙少康喊兵役期要改回4個月 侯友宜回應了

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜今早受訪時針對中廣集團董事長趙少康想把兵役的役期由1年改回4個月做出回應。記者張睿廷／攝影
新北市長侯友宜今早受訪時針對中廣集團董事長趙少康想把兵役的役期由1年改回4個月做出回應。記者張睿廷／攝影

中廣董事長趙少康指出，若日後執政將把役期改回4個月。新北市長侯友宜指出，台灣的地理位置是個非常重要的角色，最重要的是對內要團結在一起，中央、地方共同聚向心力，才能使國家和平前行。

侯友宜表示，和平穩定並讓國家繼續往前走，才是現階段最重要的策略與方向，最重要的是國家對內要團結在一起，所有的中央、地方及各項政策都要凝聚向心力，一起前進，這才是現在最重要的事情。

另外，侯友宜昨日發言提到台灣不要變強國的棋子，外界好奇若不放棄台獨，是否有可能和平保台。侯友宜回應，台灣具有一個非常重要的國際地緣位置，以及戰略關係的關鍵角色。

侯友宜說，台灣在這樣的地方扮演一個非常重要的角色，所以國家政策跟方向要非常清楚，內部要團結，不分你我，好好地為這塊土地，守住整體安定繁榮的方向。

侯友宜 新北市長 趙少康

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