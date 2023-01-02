趙少康喊兵役期要改回4個月 侯友宜回應了

中廣董事長趙少康指出，若日後執政將把役期改回4個月。新北市長侯友宜指出，台灣的地理位置是個非常重要的角色，最重要的是對內要團結在一起，中央、地方共同聚向心力，才能使國家和平前行。

侯友宜表示，和平穩定並讓國家繼續往前走，才是現階段最重要的策略與方向，最重要的是國家對內要團結在一起，所有的中央、地方及各項政策都要凝聚向心力，一起前進，這才是現在最重要的事情。

另外，侯友宜昨日發言提到台灣不要變強國的棋子，外界好奇若不放棄台獨，是否有可能和平保台。侯友宜回應，台灣具有一個非常重要的國際地緣位置，以及戰略關係的關鍵角色。

侯友宜說，台灣在這樣的地方扮演一個非常重要的角色，所以國家政策跟方向要非常清楚，內部要團結，不分你我，好好地為這塊土地，守住整體安定繁榮的方向。