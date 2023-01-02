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普發現金無望？陳致中：此時不做更待何時
蔡英文總統昨天發表元旦談話，對於各界關心是否「還税於民」，她提到，「會預留一定的財源以備不時之需，並且在財政許可範圍內，適時研議全民共享的可行方案。」民進黨高雄市議員陳致中說，普發現金是非常手段，此時不做更待何時。
國安高層會議前天拋出將拿出超徵稅收中的1800億與全民共享，蔡英文總統昨天卻表示，國安高層會議未具體討論發消費券或現金，強調錢要花在刀口上，被外界質疑轉彎，讓人民期待落空。
陳致中發文喊話說，國安高層會議所言一定有所本，懇請中央體察基層感受，根據經濟預測，今年總體表現欠佳、恐無法保三，意味老百姓生活將更難過。普發現金是照顧全民德政，也彰顯政府回應民意的期待，利大於弊，這是非常時期的非常手段，未來也不可能比照辦理，現在就是最佳時機，「此時不做，更待何時！」
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