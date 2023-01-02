普發現金無望？陳致中：此時不做更待何時

財政部預估2022年全國稅收可望超過預算數4500億元，許多朝野立委都傳出「還稅於民」的聲浪。然而，總統蔡英文昨（1）日發表的元旦談話中提到，因應全球景氣的不確定，將扣除700億元給地方的「超徵紅包」，可運用的3800億元財政餘裕，會從三面向、四部曲規畫，指出錢要花在刀口上。而國發會主委龔明鑫也強調，「所有政府的稅收回來之後，一定是用在人民身上」。對此，前立委林濁水抨擊，「原來有很多數以千億的錢不是用在人民身上的？現在終於承認了？」

2023-01-02 09:29