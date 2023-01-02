為選總統關注國際議題？ 侯友宜：本就常與國際互動

新北市長侯友宜近期發言開始聚焦國際，外界關注是否在備戰2024總統大選？侯友宜表示，新北本來就經常與國際交流，就算在疫情期間也會參加國際線上論壇，他們已經串起國際化的願景，將能讓整個台灣變得更好。

侯友宜今早出席2023迎新年慶元宵系列活動「彩繪燈籠‧幸福兔U」時指出，新北本來就是一個台灣的縮影，是個國際大城市，這4年來常有國際的城市外交及姊妹市互訪。

侯友宜說，因為受疫情影響，現在有許多在國際線上論壇，新北市已經串起國際化的一個願景，也會串起北台共好，讓台灣更好。新北不管在國際上還是在整個台灣就是一個大市。

外界好奇，台中市長盧秀燕今下午會北上，雙方是否會討論2024的事情。侯友宜回應，盧秀燕是個做得非常好的市長，兩市經常觀摩學習。

侯友宜表示，新北與其他縣市會用共好的方向，攜手合作，讓城市彼此交流，大家一起努力使台灣更好，中華民國將更團結，這就是他們兩個人的目標跟方向。自己本來就常與盧秀燕聯繫，最重要是台中好，新北好，台灣就會更好，國家便會更強。