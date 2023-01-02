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選總統讓江啟臣接棒新北？ 侯友宜：每個人都可關心市政
有媒體報導，新北市長侯友宜有意挑戰2024總統大選，計畫讓立委江啟臣「接棒」。侯友宜表示，曾在新北旅居過的人都可以關心這塊土地的市政，江啟臣只要碰到他們都會討論相關議題，他們也會不分黨派，努力做事，建設新北。
侯友宜今早出席2023迎新年慶元宵系列活動「彩繪燈籠‧幸福兔U」時說，自己現在是新北市長，每天努力把握當下，把新北的每項工作都做好，這才是現在該做的本分與角色，像是新莊塭仔圳就是眼下目標。
至於是否有與江啟臣討論此事？侯友宜回應，其實在新北的每個人，都可以關心相關市政，像議長蔣根煌、議員，甚至曾經在新北市有居留過的好朋友們都能討論。江啟臣只要碰到他們，都會關心新北的市政。
侯友宜表示，新北就像台灣縮影，還有很多中南部、東部來移居的市民，所以南部也有許多人關心新北的發展，這些都是好事，當然新北就要做好，不要辜負鄉親的期待，要好好做出成績來，讓大家能夠看見。所以不管是誰，將不分你我、不分黨派，大家凝聚力量，建設新北。
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