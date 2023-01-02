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被指選總統輾壓所有人 侯友宜：趙少康是非常有想法的人

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜今日上午針對中廣董事長趙少康拱他選總統的議題做出回應。記者張睿廷／攝影
新北市長侯友宜今日上午針對中廣董事長趙少康拱他選總統的議題做出回應。記者張睿廷／攝影

中廣董事長趙少康指新北市長侯友宜民調輾壓所有人，若要出來選2024總統，連國民黨主席朱立倫都擋不住。侯友宜表示，趙少康是非常有想法的人，會尊重他的意見，現階段就是大家攜手合作，把對國家與人民的事情做好。

侯友宜今早至新莊出席2023迎新年慶元宵系列活動「彩繪燈籠‧幸福兔U」時說，趙少康的意見都會尊重，現階段每個人扮演的角色都不一樣，先把自己角色的做好，大家共同攜手合作，只要提出對國家、人民更好的方向，就能把事情做好。

侯友宜說，趙少康其實是個非常有政治想法的人，也有很多精闢的策略及想法，他是一個難得的人才，自己非常尊重。他們所做的一切都是希望讓國家未來會更好，讓每個人在扮演的角色上能夠凝聚向心力，為國為民努力打拚，讓這塊土地安定，繼續往前走。

侯友宜 趙少康 新北市長

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