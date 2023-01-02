被指選總統輾壓所有人 侯友宜：趙少康是非常有想法的人
中廣董事長趙少康指新北市長侯友宜民調輾壓所有人，若要出來選2024總統，連國民黨主席朱立倫都擋不住。侯友宜表示，趙少康是非常有想法的人，會尊重他的意見，現階段就是大家攜手合作，把對國家與人民的事情做好。
侯友宜今早至新莊出席2023迎新年慶元宵系列活動「彩繪燈籠‧幸福兔U」時說，趙少康的意見都會尊重，現階段每個人扮演的角色都不一樣，先把自己角色的做好，大家共同攜手合作，只要提出對國家、人民更好的方向，就能把事情做好。
侯友宜說，趙少康其實是個非常有政治想法的人，也有很多精闢的策略及想法，他是一個難得的人才，自己非常尊重。他們所做的一切都是希望讓國家未來會更好，讓每個人在扮演的角色上能夠凝聚向心力，為國為民努力打拚，讓這塊土地安定，繼續往前走。
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