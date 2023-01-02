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立委賴瑞隆、許智傑呼籲蔡總統 發放現金讓人民過好年

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民進黨立委賴瑞隆。 圖/聯合報系資料照
民進黨立委賴瑞隆。 圖/聯合報系資料照

政府超徵稅收4500億元，蔡英文總統昨元旦致詞時表示，中央可運用稅收3800億元，將從三面向、分四部曲來規畫。民進黨立委賴瑞隆、許智傑都呼籲政府在農曆年前發放現金。

賴瑞隆表示，經濟成長紅利來自人民，鼓勵也支持政府盡速實施，還稅給人民。不管發放現金或消費券都是不錯的方法，但發放消費券還涉及印製、發送等行政成本，「建議發送現金」是最快、有效且便利的方式。

賴瑞隆認為，疫情爆發近三年，許多產業都受到影響，人民生活也受牽連，盼政府在農曆過年前發放現金與人民分享經濟成長紅利，協助弱勢人民過個好年。他說，「和人民分享經濟成長紅利，是人民最有感、最快的方案」。

許智傑指出，基層期待政府協助過好年，照顧弱勢應發放現金。他建議行政團隊針對弱勢和疫情確診隔離勞工，補發一萬元現金，讓基層人民感受政府實際上的照顧，才能引起人民共鳴，爭取民眾體諒。

民進黨立委許智傑。 圖／聯合報系資料照
民進黨立委許智傑。 圖／聯合報系資料照
總統蔡英文昨發表「2023年元旦談話」。 記者胡經周／攝影
總統蔡英文昨發表「2023年元旦談話」。 記者胡經周／攝影

賴瑞隆 疫情

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