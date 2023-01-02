立委賴瑞隆、許智傑呼籲蔡總統 發放現金讓人民過好年
政府超徵稅收4500億元，蔡英文總統昨元旦致詞時表示，中央可運用稅收3800億元，將從三面向、分四部曲來規畫。民進黨立委賴瑞隆、許智傑都呼籲政府在農曆年前發放現金。
賴瑞隆表示，經濟成長紅利來自人民，鼓勵也支持政府盡速實施，還稅給人民。不管發放現金或消費券都是不錯的方法，但發放消費券還涉及印製、發送等行政成本，「建議發送現金」是最快、有效且便利的方式。
賴瑞隆認為，疫情爆發近三年，許多產業都受到影響，人民生活也受牽連，盼政府在農曆過年前發放現金與人民分享經濟成長紅利，協助弱勢人民過個好年。他說，「和人民分享經濟成長紅利，是人民最有感、最快的方案」。
許智傑指出，基層期待政府協助過好年，照顧弱勢應發放現金。他建議行政團隊針對弱勢和疫情確診隔離勞工，補發一萬元現金，讓基層人民感受政府實際上的照顧，才能引起人民共鳴，爭取民眾體諒。
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