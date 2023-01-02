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主張反共保台 吳怡農：共產黨威脅民主、台灣軍事安全

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
民進黨立委候選人吳怡農今以車隊掃街拜票，出發前不少支持者特地前往加油打氣，送上象徵好彩頭的「菜頭」祝福。記者許正宏／攝影
民進黨立委候選人吳怡農今以車隊掃街拜票，出發前不少支持者特地前往加油打氣，送上象徵好彩頭的「菜頭」祝福。記者許正宏／攝影

台北市第三選區立委補選8日投票，民進黨候選人吳怡農今首次啟動車隊掃街。針對民進黨近期喊出「和平保台」的口號，吳怡農說，他一向是主張「反共保台」，因為影響普世民主價值，以及威脅台灣軍事安全的都是中國共產黨

吳說，他一向是主張「反共保台」，因為影響普世民主價值的是中國共產黨，中國共產黨也是現在造成台灣軍事安全與國防上最大威脅。

吳怡農表示，「反共保台」的目的與「維持和平」並未衝突，至於要「抗中」還是「反共」，希望用詞可以更精準，因為其實不是要與中國人民對抗，要反對的是違反民主價值的中國共產黨。

另外，近期備受討論的還稅於民，蔡英文總統在元旦談話上指出，並沒有討論是否發放現金或消費券，而且要把錢花在刀口上。

吳怡農表示，蔡英文之前提過希望把1800億元資金全民共享，他也曾呼籲全民共享是最直接、最有效率的方式，即是透過現金補助給民眾，這是最符合社會大眾期待，盼行政部門順應民意。

民進黨立委候選人吳怡農（左）上午在選區市議員陳怡君（右）的陪同下，以車隊掃街拜票。記者許正宏／攝影
民進黨立委候選人吳怡農（左）上午在選區市議員陳怡君（右）的陪同下，以車隊掃街拜票。記者許正宏／攝影

共產黨 吳怡農 蔡英文

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吳怡農元旦行程滿檔 搶攻陸戰騎腳踏車致意

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