主張反共保台 吳怡農：共產黨威脅民主、台灣軍事安全
台北市第三選區立委補選8日投票，民進黨候選人吳怡農今首次啟動車隊掃街。針對民進黨近期喊出「和平保台」的口號，吳怡農說，他一向是主張「反共保台」，因為影響普世民主價值，以及威脅台灣軍事安全的都是中國共產黨。
吳說，他一向是主張「反共保台」，因為影響普世民主價值的是中國共產黨，中國共產黨也是現在造成台灣軍事安全與國防上最大威脅。
吳怡農表示，「反共保台」的目的與「維持和平」並未衝突，至於要「抗中」還是「反共」，希望用詞可以更精準，因為其實不是要與中國人民對抗，要反對的是違反民主價值的中國共產黨。
另外，近期備受討論的還稅於民，蔡英文總統在元旦談話上指出，並沒有討論是否發放現金或消費券，而且要把錢花在刀口上。
吳怡農表示，蔡英文之前提過希望把1800億元資金全民共享，他也曾呼籲全民共享是最直接、最有效率的方式，即是透過現金補助給民眾，這是最符合社會大眾期待，盼行政部門順應民意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言