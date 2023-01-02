吳怡農啟動中山區車掃 支持者冒雨送上「好彩頭」

台北市第三選區立委補選周日投票，民進黨候選人吳怡農今首次啟動車隊掃街，上午先赴中山區，下午轉赴北松山區。有支持者特別前往車掃出發點送上「好彩頭」，雖然天空飄著小雨，但吳怡農說，天氣涼涼的還不錯，希望透過車隊與大家打招呼。

吳怡農車隊掃街從中山區龍江路出發，北市議員陳怡君戴上兔子耳朵頭飾相挺，有支持者特別前往出發點送上「好采頭」，有人從自家探頭比讚，行經路口也有支持人駐足熱情揮手，表達支持。他說，今天天氣涼涼的還不錯，希望車隊經過街頭巷尾，與大家打招呼。

針對昨日以騎乘腳踏車拜票？吳怡農說，選舉最後一周要全力加強陸戰，因為還有很多人不清楚投票日期，希望以車隊拜託大家，腳踏車很方便，可以隨時停下和民眾打招呼、祝福大家新年快樂。

媒體問黃金周是否安排大咖同框？吳怡農說，之前就有邀請從屏東到基隆的議員同框，這周也會拜託選區內外的議員一起跟民眾打招呼；另外，他透露，同額競選黨主席的副總統賴清德、代理主席陳其邁都將透過參與廟口開講、車掃等方式來替他加持。