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綠委認同把錢花在刀口上 針對性紓困發現金是較好方向

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委郭國文表示。本報資料照
民進黨立委郭國文表示。本報資料照

台灣去年稅收可望超過預算數新台幣4500億元，蔡英文總統昨天表示，有人主張皆大歡喜、平均發放，但是作為負責任的政府，國安高層會議沒有具體討論發消費券或現金，民進黨立委郭國文今天說，他認同把錢花在刀口上的作法跟決策，針對性紓困或許是比較好的方向。

朝野立委建議超徵稅收普發現金給全民，蔡總統昨天說明，中央所能運用的是3800億元稅收，未來將從3面向、4部曲進行規畫，剩下的1800億元也許有第二波、第三波因應措施，還是要審時度勢，以備不時之需。

郭國文今天受訪時表示，自己認同蔡英文把錢花在刀口上的作法跟決策，政府把超收的稅金拿來救產業、救勞保及救弱勢，這個方向他個人認同。

郭國文也說，接下來還有1800億的稅金要怎麼處理，其實可以看得出來，政府就是不會普發，至於將來到底是要印券還是發現金，「我個人在地方上所聽到的，大部分都希望發現金」，但是針對性地發現金、針對性的紓困或許是比較好的方向。

不過，民進黨立委王美惠在臉書表示，蔡英文昨天在元旦談話中提到，還稅於民、發放現金這個決定不容易，還請國人了解，她了解制定一個周全的政策著實不易，但是也要請蔡英文體恤基層民眾在生活上的壓力。

王美惠指出，新冠肺炎疫情已讓世界各國陷入經濟蕭條的困境，同時面對通膨的壓力，反觀台灣在這3年總體經濟成長、產業成績亮眼，實屬不易，不過對於一般民眾而言，這些耀眼的成績很難真正感受得到。

王美惠說，受到新冠肺炎疫情影響，基層民眾飽受房價、物價高漲之累以及通貨膨脹和低薪之苦，這些問題已經讓年輕人對未來不再抱持希望，如今超徵已是事實，在農曆年關將至之時，人民很需要「還稅於民」這個政策，因此要再次呼籲普發現金照顧全民。

蔡英文 新冠肺炎 王美惠

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