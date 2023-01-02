柯文哲最近忙什麼？ 許甫：「基金會、智庫、柯辦」

民眾黨文宣部主任許甫日前上廣播節目談及黨內動態，被問到黨主席柯文哲「最近在忙什麼」？他回「基金會、智庫、柯自己的辦公室」三件事正在籌備中；至於黨內一級主管是否有所更動及新人事，這個月會有答案。

許甫表示，第二屆黨主席一月一日上任，人事案是黨主席人事權，包括黨內一級主管是否變動，都要尊重黨主席，不管被留任或更換，一月會有答案。

許甫表示，九合一地方選舉後，民眾黨內進行檢討，認為在地方的議員選舉確實沒有選的很好，除台北達到預期目標成立黨團，其他各地未達預期目標「各有各的原因」，選後黨內幹部和被提名人們、地方黨部坐下來面對面對談。