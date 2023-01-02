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1800億「還稅於民」有變數？ 林濁水批官員說話很難懂：錢到底用在哪

聯合新聞網／ 綜合報導
總統蔡英文。 圖／聯合報系資料照片
總統蔡英文。 圖／聯合報系資料照片

財政部預估2022年全國稅收可望超過預算數4500億元，許多朝野立委都傳出「還稅於民」的聲浪。然而，總統蔡英文昨（1）日發表的元旦談話中提到，因應全球景氣的不確定，將扣除700億元給地方的「超徵紅包」，可運用的3800億元財政餘裕，會從三面向、四部曲規畫，指出錢要花在刀口上。而國發會主委龔明鑫也強調，「所有政府的稅收回來之後，一定是用在人民身上」。對此，前立委林濁水抨擊，「原來有很多數以千億的錢不是用在人民身上的？現在終於承認了？」

近日各界紛紛討論關於「還稅於民」的話題，總統蔡英文表示，2022年全國稅收超過預算數約4500億元，扣除應分配給地方政府的700億元，中央可運用的還有3800億元。不過，她提到目前全球經濟高度不穩定，中央將從三面向、四部曲規畫，包含用1000億元撥補勞保和健保基金的財務缺口，同時進行電價補貼，再用1000億元啟動第一波加強韌性經濟方案的七項措施。

至於剩下的1800億元，總統蔡英文提到，「也許有第二波、第三波因應措施，要以備不時之需；第四部曲是在行有餘力時，才會在財政許可範圍內，適時研議與全民共享的可行方案」。對於這番言論，林濁水在臉書上發文直呼，「原來有很多數以千億的錢不是用在人民身上的？現在終於承認了？不知道那是用在哪裡？」最後，他也直言，「是不是編在秘密預算一或秘密預算裡都找不到的，政府官員說話越來越難懂了」。

蔡英文 林濁水

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