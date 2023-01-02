觀察站／侯友宜展拚大位格局 「毛遂自薦」意味濃

二○二四總統選戰硝煙味漸起，新北市長侯友宜挾高票連任之威，成為國民黨內最受矚目的熱門人選之一。昨天元旦致詞一改過去頻反覆回放的「好好做代誌」發言，喊出對內團結少對立、對外「絕對不是強國的棋子」，與傳統藍綠處理美、中關係的概念似有差異，企圖展現總統格局。

侯友宜過去對選總統、兩岸論述和國際觀，總三緘其口，認為是總統的職權，選舉期間也多次被質疑缺乏國際觀、兩岸論述，如今在新年第一天提出自己的國際觀點，既試探外界回應，似乎也有向黨中央及藍營選民「毛遂自薦」意味。

除了一席有別於以往的談話，侯友宜早於四年前就已準備前進國際，延攬到如今的秘書處長饒慶鈺主導兩岸和國際，饒曾派駐聯合國，也擔任過外交部歐洲司西歐科長，四年來力推永續發展目標（SDGs），也安排侯出訪。

二○一九年，侯友宜初次出訪北歐芬蘭、瑞典、挪威、丹麥四國，碰上丹娜絲颱風來襲，被迫中途提早返台坐鎮；隔年原規畫出訪日本等地，卻在二月就碰上疫情，國境封鎖，無法成行。如今連任後穩住大本營，侯友宜開始主動出擊，「哪裡缺什麼就補什麼」。

過去總統都會提出兩岸論述和國際觀，尋求個人歷史定位，比如前總統陳水扁一邊一國論、前總統馬英九的九二共識、蔡英文總統抗中保台。侯友宜談及國際議題時呼籲人民應放下意識形態、不分你我團結一心，強調「我們絕對不是強國的棋子」或許是條新路，但要在世界兩大強權中、美之外披荊斬棘，這條路不見得好走。

賴清德備戰二○二四總統已非新聞，民進黨幾乎已定於一尊，只差流程；國民黨卻還陷於群雄割據、群龍無首、黨內多頭馬車各自拉扯窘境。侯友宜雖坐擁新北一一五萬餘票的民意，但若初選即被黨內圍殺，一切努力仍是枉然。不過，他顯然已經意識到總統的高度與市長完全不同，不能再用「好好做代誌」一句帶過所有敏感議題。