侯友宜元旦致詞：我們絕不是強國棋子

二○二三年第一天，新北市長侯友宜昨天罕見提到俄烏戰爭、中美競爭與全球關稅壁壘等國際議題，國內社會充滿不安定感，大家不斷選擇對抗、衝突，台灣必須團結凝聚所有力量，在全球化扮演關鍵性角色，「我們絕對不是強國的棋子」。侯的一席話，被外界聯想是否踏出參選總統的第一步。

九合一選舉後，侯友宜被視為二○二四總統選舉的熱門人選之一，但不斷有人批評他的兩岸論述和國際觀欠缺，恐成參選總統致命傷。

侯友宜昨出席新北市元旦升旗典禮致詞表示，在俄烏戰爭、中美競爭、全球關稅壁壘分明下，茶葉蛋就從一顆十元賣到十三元、每年通膨都是百分之二以上，也看到社會充滿不安定感，大家不斷選擇對抗、衝突，讓環境急遽通貨膨脹、物價上漲，台灣不可能置身度外，必須團結對內，凝聚所有力量，在全球化扮演關鍵性角色，「我們絕對不是強國的棋子」，認為應從新北市做起，不分你我、攜手合作。

他說，去年受疫情及大環境影響，台灣疫後面臨艱巨挑戰，年度代表字台灣選出是「漲」、「撐」，日本是「戰」代表烏俄戰爭，英、美則是「躺平」。侯友宜認為都有負面意涵，不帶著希望和期許。

侯友宜說，去年和今年碰上選舉年，要放下政治意識形態的對立，不要互相指責、謾罵，台灣需要內部團結，才能一致對外，需要不分你我、黨派與族群，凝聚向心力往前走，「中華民國是我們的國家，台灣是我們的厝」。新北市須搭建串聯北台灣的平台，連結台北、新北、基隆、桃園、宜蘭、新竹縣市，在交通、經濟、產業、教育、文化面向合作，從新北做起，串起北台灣發展，讓台灣共好。

「政治再大、大不過人民，政府再強、強不過民間。」侯友宜說，今年很重要，彼此應放下對立、衝突，中央地方一起共同面對，把角色扮演好，為人民做事，讓國家更和平、穩定及繁榮，台灣共好、中華民國共好。

媒體問及侯友宜，是否認為自己是帶領台灣共好的關鍵角色？他說，每個人在自己工作崗位上要放下自我，一切要以新的「三民主義」，便民、利民、愛民，為國為民，一切以人民為天。

另外，中廣董事長趙少康近日呼籲國民黨應在三、四月辦黨內總統初選。侯友宜說，黨有黨的角色、市長有市長的角色，不要把很多問題製造成互相指責，沒有意義；不論是哪一黨派，中央地方都一樣的心情，升旗就是凝聚向心力讓台灣共好。

國民黨主席朱立倫（左）與前總統馬英九（右）昨天出席國民黨元旦升旗典禮。記者陳正興／攝影

朱立倫：無私無我 拚二○二四勝選

【記者劉宛琳／台北報導】國民黨主席朱立倫昨天參加國民黨元旦升旗典禮時表示，去年是團結改革的一年，走過非常艱辛、困難的時期，終於迎來九合一大選的勝選；但他不會沉溺一分鐘在一一二六的勝選，國民黨不但要走對的路、提對的人，更重要是放下自我，以大我為原則，無私無我、團結努力，爭取二○二四能夠全面勝選。

中廣董事長趙少康點名新北市長侯友宜想選總統要先表態，以及歡迎鴻海創辦人郭台銘回黨。朱立倫表示，國民黨大門永遠是敞開的，歡迎每一位好朋友，就算不是國民黨員，也歡迎大家來支持國民黨，不管是藍色還是其他顏色，都歡迎加入國民黨，全黨最後一定會團結努力，爭取全面勝選。

對於外界點名「郭侯配」，朱立倫表示，國民黨現在全心全意在拚輔選，將來一定會團結努力推出最強最好的候選人。至於總統初選時程，朱則回應，現在沒有去訂任何一個時程。