北韓元旦再射飛彈 外交部嚴正譴責

北韓於1日上午，從平壤龍城地區向日本海發射1枚短程彈道飛彈，再度升高區域緊張情勢。我外交部今天表示，對北韓在2023年的第一天即無視聯合國安全理事會禁令，肆意試射飛彈，破壞區域和平穩定的行徑，表達嚴正譴責。

外交部指出，自去年1月起，北韓頻繁試射各式洲際、中、短程彈道飛彈及巡弋飛彈，同時進行恢復核子試爆的準備工作，升高韓半島及印太區域緊張情勢。

外交部表示，台灣與韓國同屬印太民主陣營成員，也同樣面對共產獨裁政權的武力威脅。中國於去年8月進行大規模環台實彈軍演時，韓國與美國、日本及多個理念相近國家高度關切該軍事威脅行動。

韓國也在去年12月28日發布的「自由、和平、繁榮之印度太平洋戰略」中，再次重申台灣海峽和平穩定的重要性，反對單方面以武力改變區域現狀，強調台海和平穩定與韓半島和平穩定及印太區域安全繁榮的關聯性。

外交部表示，我國將持續關注北韓各種武力恫嚇與挑釁行徑，與理念相近國家合作共促韓半島的和平、繁榮及無核化，遏止威權主義擴張侵略，維護以規則為基礎的國際秩序，以及印太區域的自由開放與穩定繁榮。