快訊

交通部出手！航勤請假癱瘓航班 王國材致電長榮航董座要求溝通

南市警局祕書室主任涉案 局長方仰寧向署長自請處分

被評「最醜跨年煙火」 台北101：虛心受教但不考慮停辦

爭取藍營2024總統初選？ 趙少康定義自己：救援投手

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
台北市中山、北松山區立委補選在即，國民黨市議員劉采葳在選區舉辦老歌演唱會，在興安國宅封街為立委候選人王鴻薇（中）造勢，邀請趙少康（右二）、台北市長蔣萬安（左二）、立委洪孟楷（右一）、陳玉珍（左一）等人站台助講。記者許正宏／攝影
台北市中山、北松山區立委補選在即，國民黨市議員劉采葳在選區舉辦老歌演唱會，在興安國宅封街為立委候選人王鴻薇（中）造勢，邀請趙少康（右二）、台北市長蔣萬安（左二）、立委洪孟楷（右一）、陳玉珍（左一）等人站台助講。記者許正宏／攝影

外界關注國民黨2024總統大選人選，中廣董事長趙少康今天說，他一直把自己定義為「救援投手」，若先發投手不願意他才上場，若有比他更適合的人出來，他願意協助他們，希望能促成「夢幻藍」的組合，這樣他就「吾願足矣」。

台北市議員柳采葳舉辦元旦老歌演唱會，趙少康、台北市長蔣萬安、國民黨立委洪孟楷和陳玉珍、台北市議員張斯綱等人出席，眾人一同幫國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇站台，拉抬選情。

趙少康在活動前接受媒體聯訪，對於國民黨的總統初選，他表示藍軍支持誰他就支持誰，新北市長侯友宜因為在這次選舉選得漂亮，所以很多藍軍希望他出來選，而鴻海創辦人郭台銘因為之前捐疫苗，大家覺得他功在台灣，這兩位任何一位出來的勝選機會都很大，勝選最重要，目標是2024年下架民進黨。

趙少康說，「郭侯配」或「侯郭配」都可能，有各種選擇，或是一位當總統，一位當行政院長也很好，黨主席朱立倫可以名列不分區立委第一名，爭取立法院長，大家組一個夢幻藍組合，讓民進黨難望其項背。

媒體追問趙少康會不會爭取初選，趙少康要看情況，若有比他更適合的，例如郭台銘或侯友宜，他願意協助他們，比賽有先發投手跟救援投手，他一直定義自己是救援投手，若先發投手不願意就救援投手上場，「我已經在牛棚練兩年了」。

趙少康 國民黨 侯友宜 郭台銘 朱立倫

延伸閱讀

影╱參選國民黨主席想擋也擋不住？侯友宜：大家團結齊心齊力

民進黨「抗中」改「和中」 趙少康：像渣男自稱愛情很專一好笑

影／趙少康點名「只要表態主席擋也擋不住」 侯友宜回應了

國民黨2024總統大選布局？藍營輔選人士：可能提前啟動初選討論

相關新聞

爭取藍營2024總統初選？ 趙少康定義自己：救援投手

外界關注國民黨2024總統大選人選，中廣董事長趙少康今天說，他一直把自己定義為「救援投手」，若先發投手不願意他才上場，若...

民進黨政府買美國地雷 是想炸敵軍還是荼毒無辜百姓？

民進黨政府最愛吹噓他們與國際主流站在一起，但是民進黨膽敢違反國際社會反地雷的共識，莫非是軍火販子鼓吹，才向美國軍火商採購地雷布雷車，詭異的是，這套布雷系統除了美國之外，全世界只有韓國與台灣使用，美國向波蘭推銷兩次，波蘭都沒買，英國後來也不用了。 雖說是美國製造的戰防雷，卻也是白癡地雷，這些戰防雷缺乏一顆民進黨政府高官的聰明腦子，這地雷完全沒有辦法分辨壓在上面的車，究竟是敵軍車輛，還是無辜民眾的車輛...

立院延會無爭議性法案 民進黨團：總預算案通過為優先

立法院本會期延會至1月13日，民進黨立法院黨團幹事長羅致政說，本周議程將以預算協商為主，其他重要法案留待立法院長游錫堃召...

退黨後收到柯文哲訊息索討20萬 林恕暉：你只想要錢？

台灣民眾黨中評會前主委林恕暉日前宣布退黨，昨天突然收到民眾黨主席柯文哲的訊息，對方卻只問了一句「職務捐處理了嗎？」，林恕...

超徵4500億…中央規畫700億稅收給地方 侯友宜：取之於民就要回饋

中央政府預估今年全國稅收超徵新台幣4500億，引發藍綠立委主張還稅於民。中央初步規畫將700億元稅收將分配給地方政府。新...

影╱參選國民黨主席想擋也擋不住？侯友宜：大家團結齊心齊力

中廣董事長趙少康在臉書表示新北市長侯友宜的民調輾壓所有人，若表明要參選「國民黨主席想擋也擋不住」。侯友宜今天表示，每個人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。