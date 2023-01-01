爭取藍營2024總統初選？ 趙少康定義自己：救援投手

外界關注國民黨2024總統大選人選，中廣董事長趙少康今天說，他一直把自己定義為「救援投手」，若先發投手不願意他才上場，若有比他更適合的人出來，他願意協助他們，希望能促成「夢幻藍」的組合，這樣他就「吾願足矣」。

台北市議員柳采葳舉辦元旦老歌演唱會，趙少康、台北市長蔣萬安、國民黨立委洪孟楷和陳玉珍、台北市議員張斯綱等人出席，眾人一同幫國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇站台，拉抬選情。

趙少康在活動前接受媒體聯訪，對於國民黨的總統初選，他表示藍軍支持誰他就支持誰，新北市長侯友宜因為在這次選舉選得漂亮，所以很多藍軍希望他出來選，而鴻海創辦人郭台銘因為之前捐疫苗，大家覺得他功在台灣，這兩位任何一位出來的勝選機會都很大，勝選最重要，目標是2024年下架民進黨。

趙少康說，「郭侯配」或「侯郭配」都可能，有各種選擇，或是一位當總統，一位當行政院長也很好，黨主席朱立倫可以名列不分區立委第一名，爭取立法院長，大家組一個夢幻藍組合，讓民進黨難望其項背。

媒體追問趙少康會不會爭取初選，趙少康要看情況，若有比他更適合的，例如郭台銘或侯友宜，他願意協助他們，比賽有先發投手跟救援投手，他一直定義自己是救援投手，若先發投手不願意就救援投手上場，「我已經在牛棚練兩年了」。