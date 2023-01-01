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元旦談話／蔡英文總統暫不發現金要民眾諒解 綠委：人民失落多於體諒

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
蔡英文總統今天發表「2023年元旦談話」。記者胡經周／攝影
蔡英文總統今天發表「2023年元旦談話」。記者胡經周／攝影

台灣去年稅收可望超過預算數新台幣4500億元，蔡英文總統今天表示，有人主張皆大歡喜、平均發放，但是作為負責任的政府，國安高層會議沒有具體討論發消費券或現金，民進黨立委管碧玲則說，人民的感受是失落多於體諒，希望行政院用高度的敏銳迅速因應。

蔡英文總統今天在發表新年談話時說，有人主張皆大歡喜、平均發放，但是作為負責任的政府，需要優先協助高風險民眾及產業，因此昨天的國安高層會議沒有具體討論發消費券或現金，請民眾理解並且支持。

管碧玲下午在臉書指出，台灣全年總薪資中位數從2016年的46.4萬，已經成長到2021年的50.6萬，但是同時有68.31%的受薪階級，他們的薪資少於平均薪資，這是歷年來比例最高的一年。

管碧玲說，如果以2021年全球的「房價收入比」來看，台灣的比率為21.78%，意思是要工作21年不吃不喝，人民才能買得起一戶房子，台灣排名房價所得比為全球第14高。

管碧玲說，自己就是因為這兩個數字，才會認為今年發現金特別有理由，不需要擔心未來是否會有比照的問題，台灣的經濟發展成果亮麗，但是有68.31%的人民，看到數字越漂亮，剝奪感就越深，「房價高攀不上，就更雪上加霜了」。

管碧玲表示，有關蔡英文總統規畫的方案，改革理想、高度遠見具足，然而根據目前顯示的風向，人民的感受是失落多於體諒，希望行政院要用高度的敏銳來迅速因應。

蔡英文 管碧玲 薪資

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