立院延會無爭議性法案 民進黨團：總預算案通過為優先

立法院本會期延會至1月13日，民進黨立法院黨團幹事長羅致政說，本周議程將以預算協商為主，其他重要法案留待立法院長游錫堃召集協商，目前以總務預算通過為主要優先，但是社會關注的法案還是要處理，整體來說沒有爭議性法案，未來兩周的議事運作應該會很順利。

立法院法定會期已經在去年12月底結束，游錫堃在去年12月15日召集黨團協商，朝野黨團經過討論後達成共識，立法院本會期延會至今年1月13日止，延會期間停開委員會，各日均改開院會。

羅致政今天受訪時表示，這個會期要處理預算還有法案，坦白講法律案很少，業績不是很好，所以有幾個案子還在處理當中，包括氣候變遷因應法、性私密影像5法及刑法等案，游錫堃到現在為止都還沒有召集協商，可能要留待下周再找時間進行處理。

有關部分在野黨團催促「平均地權條例」修法進度，羅致政說，這個議題有點棘手，因為上周二的程序委員會在排定議程時，內政委員會的審查報告還沒出爐，所以才沒有排入本次院會的議程，民進黨團內部還在討論怎麼處理，未來可能會排入1月9日的院會議程。

羅致政說，本周原則上就是進行中央政府總預算案的協商，目前開放各黨團提案到周三結束，接下來可能會同步進行朝野協商，有些法案如果卡住就再往後排，「可能要戰到最後一刻」，目前還是以總預算案的通過為優先，但是社會關注的法案還是要處理，原則上閃不掉。

不過，羅致政表示，今年的農曆新年比較早，時間上的壓力會很趕，國民黨團號稱每人要提50項預算提案，民進黨團則希望盡量包在一起，「可以統刪喊個價」，希望送到院會表決的案件數越少越好。

羅致政推測，現在沒有什麼太大的爭議性法案，國民黨團不至於會杯葛議事，預算部分能讓就讓、能協商就協商，畢竟不能寸土不讓，民進黨團推測未來兩周的議事運作應該會蠻順利。

羅致政也說，下個會期的法案沒有這麼多，而且適逢選舉年會比較忙，不至於有過多政治上的爭議性法案，「不太可能去碰到這個東西」，所以立法院不太容易成為選舉的舞台，但是相信朝野還是會有部分的議事攻防。