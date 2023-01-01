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退黨後收到柯文哲訊息索討20萬 林恕暉：你只想要錢？

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
林恕暉日前宣布退黨，並請辭中評會主委。圖／取自林恕暉臉書
林恕暉日前宣布退黨，並請辭中評會主委。圖／取自林恕暉臉書

台灣民眾黨中評會前主委林恕暉日前宣布退黨，昨天突然收到民眾黨主席柯文哲的訊息，對方卻只問了一句「職務捐處理了嗎？」，林恕暉表示，柯文哲的意思是中評會主委的募款額度20萬繳了沒，「我照制度走、告知中評會決議，你只想要錢？」

林恕暉昨天在臉書以「說個誇年趣事」為題發文指出，自己2年來傳了多次訊息給柯文哲，但是對方都沒回，甚至還要被他罵，昨天是2022年的最後一天，這是他人生第一次收到柯文哲的LINE訊息。

根據林恕暉的手機截圖畫面，柯文哲在昨天上午8時20分傳了一句「職務捐處理了嗎？」林恕暉說，柯文哲的意思是中評會主委的募款額度20萬繳了沒，自己都是按照制度走，而且都有告知決議，柯文哲卻只想要錢，無言他都已經退黨了，真是年終驚訝。

林恕暉今天表示，離開之時，自己必須為還在黨內的戰友說幾句話，黨高層要求想擔任中央委員、中評委必須繳納高額黨職分攤金，「試問：黨支持者以20至40歲年輕人占多數，年輕人要參與黨決策、成為中央委員或中評委，多少人能負擔每年20萬元至100萬元募款額度？」

林恕暉說，中央委員會沒有黨紀處分權，但是越權規定募款不足者應停權，這符合權力分立原則嗎？只剩家族支撐、企業或財團背景者，有能力募款並參選中評委等黨職，長此以往，不就是「為錢賭性命」歌詞說的「有錢人說話大聲，無錢人說話沒人聽」？這算哪門子的公平正義？

林恕暉還說，原本應該公正評議的中評委，更可能遇到捐款者來關說案件問題。去年各有正職工作的中評委們，利用公餘制定多項法規，也各自為黨募款20萬元黨職分攤金，不少人是自掏腰包，但是已經有人拒繳退黨。

林恕暉指出，今年中評會完成調查提名爭議的第一個案件，之後就被辱罵、被架空抽案而無案可查，還要被誣指「不做事」，這種職權被壓迫、經濟被壓榨、精神被折磨的職位，中評會目前已有1人辭職拒繳，自己是今年第2人，還有其他人也不想繳費。

林恕暉說，除了還想以黨競選公職者之外，許多人對黨的向心力低落，黨決策者只能用其他職位誘之以權或利，當年懷抱理想參政，如今竟落入這金錢陷阱，令人悲嘆。

柯文哲 募款 台灣民眾黨

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