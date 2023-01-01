葉林傳、季麟連未出席升旗 王鴻薇：名單尊重主辦單位

國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇今早參加升旗活動，台北市議會副議長葉林傳、黃復興黨部主委季麟連原訂出席但皆未到場，外界猜測和近期「黑統」爭議有關。王鴻薇今天說，她應里長邀請出席，誰會出席她充分尊重主辦單位。

王鴻薇上午在新北市長侯友宜的陪同下到文昌宮參拜，結束後到雙連菜市場掃街拜票並接受媒體訪問。

王鴻薇說，她受劍潭里長邀請參加升旗活動，她看到大家熱烈支持很感動，她受邀出席也很高興，至於誰會出席，她充分尊重主辦單位。

國安會議定調1800億元全民共享，王鴻薇之前提出「還稅於民」政見。王鴻薇說，她之前提出還稅於民有兩大精神，一是超徵的稅收要還給老百姓，適度發放，更大的原則是政府不該浪費，納稅人繳給政府的錢，政府應該好好花，而不是超徵後「爽花」、「亂花」，這兩個精神很重要。

選戰倒數，王鴻薇說，選情愈來愈緊繃，她感謝侯友宜二度幫她站台，今天是元旦，侯友宜陪她到文昌宮祈求國泰民安，相信有侯友宜的加持，讓她對她的選情更有信心。

王鴻薇說，明天台中市長盧秀燕也會和她一起參加活動，接下來大家會看到團結一致的氣氛，會有更多志同道合的人來幫她。

侯友宜說，他的兩個孩子都在馬偕醫院出生，雙連菜市場這條街他常走來走去，他和這邊的人都很親近很好，他今天特別來跟大家說王鴻薇很好，希望大家幫她加油打氣、鼓勵，希望王鴻薇當選立委，多為這塊土地做事。