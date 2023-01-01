中央規畫700億稅收給地方 侯友宜：取之於民就要回饋

中央政府預估今年全國稅收超徵新台幣4500億，引發藍綠立委主張還稅於民。中央初步規畫將700億元稅收將分配給地方政府。新北市長侯友宜今被問及，新北是否會考慮回饋給新北市民，侯說，中央政策、大方向還在討論當中，執行細節市府也還在了解，但總歸一句話，所有的稅收來自於民、取之於民，就要回饋用之於民。

中央規畫將700億超收的稅收分給地方政府，侯友宜今出席新北市元旦升旗典禮，被問及若中央沒有發振興券或現金，新北市府是否會考慮拋磚引玉回饋給新北市民？侯友宜說，目前中央整個政策、大方向還在討論當中，所有執行細節市府也還在了解，但總歸一句話，既然所有的稅收來自於民、取之於民，就要回饋用之於民。

侯友宜認為，碰上疫情、碰上通膨，大家做得非常辛苦，尤其第一線所有人民，庶民經濟受到衝擊最大，中央如何在整個分配上，能夠讓所有庶民經濟盡快起飛，讓受到衝擊最大的人民或業者獲得更大照顧，讓人民有感最重要。