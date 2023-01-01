參選黨主席也擋不住？侯友宜：大家團結齊心齊力

中廣董事長趙少康在臉書表示新北市長侯友宜的民調輾壓所有人，若表明要參選「國民黨主席想擋也擋不住」。侯友宜今天表示，每個人有每個人的角色，最重要的是他在新北市，希望能串起北台的發展，大家團結齊心齊力，為國為民。

侯友宜今天到台北市中山區陪國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇到文昌宮拜拜，並到雙連菜市場掃街拜票，活動前接受媒體聯訪；這是侯友宜近期第二次幫王鴻薇助選。

侯友宜說，每個人有每個人的角色，最重要的是他在新北市，希望能串起北台的發展，讓台灣共好，讓中華民國更和平、安定、繁榮、永續，這是大家該做的事，所以不分你我，大家團結，齊心齊力、為國為民、好好打拚，好好做事情。

2024總統大選，傳出國民黨可能在3月舉辦初選。侯友宜說，最重要的還是回到每個人有自己的分工和角色定位，只要是為我們國家、為人民服務做事，每個角色的扮演都很重要，所以在大家團結一致底下，讓中華民國這塊土地的人民能永續，也能穩定往前走，這才是他最關心的一件事。