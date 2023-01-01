快訊

尾牙摸彩抽到老闆…員工起鬨「捐出來」 下一秒讓眾人超傻眼

獨／菲律賓航管雷達故障 台灣南向9航班返航或轉降 星宇也受害

日本新年料理家鄉味：一碗「北海道式雜煮」

影／被問2024黨內總統初選時程 侯友宜：每一個人都有分工跟角色

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
新北市長侯友宜（右二）上午第二度與台北市第三選區國民黨立委補選候選人王鴻薇（左二）合體，兩人共同前往中山區文昌宮參拜並在謙和市場掃街拜票。記者林伯東／攝影
新北市長侯友宜（右二）上午第二度與台北市第三選區國民黨立委補選候選人王鴻薇（左二）合體，兩人共同前往中山區文昌宮參拜並在謙和市場掃街拜票。記者林伯東／攝影

北市長' rel='新北市長' data-rel='/2/186346' class='tag'>新北市長侯友宜上午第二度與台北市第三選區國民黨立委補選候選人王鴻薇合體，兩人前往中山區文昌宮參拜並接受媒體聯訪。針對2024黨內總統初選議題，侯友宜表示，最重要在新北市希望能夠串起北台灣的發展，同時也表示「讓中華民國更和平安定、繁榮永續，這是大家該做的事」。

對於趙少康發文認為只要侯友宜表態參加初選，黨主席朱立倫擋也擋不住，侯友宜回應每一個人有每一個人的角色，最重要自己在新北市希望能夠串起北台灣的發展、台灣共好，讓中華民國更和平、安定、繁榮、永續，這是大家該做的事，所以都是不分你我，大家團結、齊心協力、為國為民，好好打拚、好好做事。

新北市長侯友宜（中）上午第二度與台北市第三選區國民黨立委補選候選人王鴻薇（左二）合體，兩人共同前往中山區文昌宮參拜並在謙和市場掃街拜票。記者林伯東／攝影
新北市長侯友宜（中）上午第二度與台北市第三選區國民黨立委補選候選人王鴻薇（左二）合體，兩人共同前往中山區文昌宮參拜並在謙和市場掃街拜票。記者林伯東／攝影
新北市長侯友宜（前）上午第二度與台北市第三選區國民黨立委補選候選人王鴻薇（後）合體，兩人共同前往中山區文昌宮參拜並在謙和市場掃街拜票。記者林伯東／攝影
新北市長侯友宜（前）上午第二度與台北市第三選區國民黨立委補選候選人王鴻薇（後）合體，兩人共同前往中山區文昌宮參拜並在謙和市場掃街拜票。記者林伯東／攝影

新北市長 侯友宜 北市 王鴻薇 立委補選

延伸閱讀

搶限量2023新北帆布袋 媽媽帶5歲女兒凌晨2點排隊

影／新北市元旦升旗旗海飄揚 侯友宜再喊台灣共好

與蔣萬安雙雙缺席黨中央升旗 侯友宜：我每年都在新北

元旦升旗多次提國際議題 侯友宜：我們絕對不是強國棋子

相關新聞

馬英九肯定蔡英文總統這一點 期盼她能與中共展開對話謀和

今天元旦，前總統馬英九在臉書表示，今天他內心感慨萬千，他的新年新希望是希望中華民國平安，遠離戰爭，重新回到自己過去執政時...

元旦談話／發現金或消費券不可能了？ 蔡總統提3面向4部曲：錢要花在刀口上

朝野立委建議去年超徵稅收普發現金給全民，不過蔡總統昨天召開國安高層會議，強調將優先撥補勞健保基金財務缺口及補貼電價，行有...

前教宗本篤十六世辭世 吳釗燮向梵方悼念

前羅馬天主教教宗本篤十六世（Benedict XVI）昨天在梵蒂岡的教會之母修道院辭世，享耆壽95歲。我外交部今天表示，...

退黨後收到柯文哲訊息索討20萬 林恕暉：你只想要錢？

台灣民眾黨中評會前主委林恕暉日前宣布退黨，昨天突然收到民眾黨主席柯文哲的訊息，對方卻只問了一句「職務捐處理了嗎？」，林恕...

葉林傳、季麟連未出席升旗 王鴻薇：名單尊重主辦單位

國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇今早參加升旗活動，台北市議會副議長葉林傳、黃復興黨部主委季麟連原訂出席但皆未到場，外界猜...

中央規畫700億稅收給地方 侯友宜：取之於民就要回饋

中央政府預估今年全國稅收超徵新台幣4500億，引發藍綠立委主張還稅於民。中央初步規畫將700億元稅收將分配給地方政府。新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。