影／被問2024黨內總統初選時程 侯友宜：每一個人都有分工跟角色
北市長' rel='新北市長' data-rel='/2/186346' class='tag'>新北市長侯友宜上午第二度與台北市第三選區國民黨立委補選候選人王鴻薇合體，兩人前往中山區文昌宮參拜並接受媒體聯訪。針對2024黨內總統初選議題，侯友宜表示，最重要在新北市希望能夠串起北台灣的發展，同時也表示「讓中華民國更和平安定、繁榮永續，這是大家該做的事」。
對於趙少康發文認為只要侯友宜表態參加初選，黨主席朱立倫擋也擋不住，侯友宜回應每一個人有每一個人的角色，最重要自己在新北市希望能夠串起北台灣的發展、台灣共好，讓中華民國更和平、安定、繁榮、永續，這是大家該做的事，所以都是不分你我，大家團結、齊心協力、為國為民，好好打拚、好好做事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言