影／被問2024黨內總統初選時程 侯友宜：每一個人都有分工跟角色

北市長' rel='新北市長' data-rel='/2/186346' class='tag'>新北市長侯友宜上午第二度與台北市第三選區國民黨立委補選候選人王鴻薇合體，兩人前往中山區文昌宮參拜並接受媒體聯訪。針對2024黨內總統初選議題，侯友宜表示，最重要在新北市希望能夠串起北台灣的發展，同時也表示「讓中華民國更和平安定、繁榮永續，這是大家該做的事」。

對於趙少康發文認為只要侯友宜表態參加初選，黨主席朱立倫擋也擋不住，侯友宜回應每一個人有每一個人的角色，最重要自己在新北市希望能夠串起北台灣的發展、台灣共好，讓中華民國更和平、安定、繁榮、永續，這是大家該做的事，所以都是不分你我，大家團結、齊心協力、為國為民，好好打拚、好好做事。 新北市長侯友宜（中）上午第二度與台北市第三選區國民黨立委補選候選人王鴻薇（左二）合體，兩人共同前往中山區文昌宮參拜並在謙和市場掃街拜票。記者林伯東／攝影 新北市長侯友宜（前）上午第二度與台北市第三選區國民黨立委補選候選人王鴻薇（後）合體，兩人共同前往中山區文昌宮參拜並在謙和市場掃街拜票。記者林伯東／攝影