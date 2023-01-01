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前教宗本篤十六世辭世 吳釗燮向梵方悼念

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
榮退教宗本篤十六世2014年向信眾揮手致意。路透
榮退教宗本篤十六世2014年向信眾揮手致意。路透

前羅馬天主教教宗本篤十六世（Benedict XVI）昨天在梵蒂岡的教會之母修道院辭世，享耆壽95歲。我外交部今天表示，蔡英文總統已於第一時間請我國駐教廷大使館轉致總統唁電，向梵方表達我國政府與人民誠摯哀悼與慰問。

教廷新聞室於昨日發布榮休教宗本篤十六世辭世消息。外交部長吳釗燮也同時向教廷駐台大使館轉達我國悼念之意。

外交部指出，基於台梵深厚邦誼，蔡總統特別指派陳前副總統建仁擔任總統特使，代表我國出席榮休教宗本篤十六世喪禮，以表達台灣政府與人民的深切慰問，梵方對於我國誠摰悼唁榮休教宗本篤十六世逝世表達由衷感謝。

外交部指出，榮休教宗本篤十六世於2005年至2013年在位期間與我國關係密切友好，在這個哀傷時刻，我國政府與人民同表哀戚；榮休教宗本篤十六世的謙卑與對全人類的關懷長存我國政府與人民心中，未來我國也將持續推動與教廷及天主教會在人道關懷領域的各項合作，持續深化我國與梵蒂岡基於共同理念的長久邦誼。

教宗 教廷 外交部 吳釗燮 蔡英文

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