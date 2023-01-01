立委補選黃金周 賴清德、陳其邁站台 吳怡農妻將再亮相

台北市第三選區（北松山、中山）立委補選將於8日投開票，民進黨候選人吳怡農今預告，選前黃金周4日將與民進黨準主席賴清德合體，另外，也有機會和代理主席陳其邁同台。

吳怡農今日元旦仍不停歇，持續深入基層強化陸戰，上午9時在意願顏若芳陪同下，來到濱江市場掃街拜票，吳怡農說，濱江市場是中山區很重要市場，昨天走了東側，今天要走西側，市場實在是太大了，沒有辦法一天走完。

吳怡農表示，1月4日是他最後一場廟口開講，也非常感謝賴清德撥空出來參加給他鼓勵。另外，他也說，陳其邁也大概會在本周中旬「有機會給我們加油鼓勵」，最後黃金周真的時間不多，謝謝所有夥伴都非常賣力，為他拉票。

至於妻子顏采薇是否會在黃金周再次站台？對此，吳怡農說，接下來車掃活動，基本上都會拜託在地議員，如果有機會、太太有意願的話，會再次出來跟大家打招呼。