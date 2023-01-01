再被問內閣改組 蔡英文：有定案就會報告 不用過度臆測
日前姜太公道場抽出國運籤，指內閣若不換，整船都翻。對於內閣改組議題，蔡英文總統今天表示，關於內閣布局，她的答案跟前幾天一樣，「有定案就會報告，大家不用過度臆測，目標就是穩定政局，開創新局。」
蔡總統今天在總統府發表元旦談話，隨後接受媒體提問。有媒體問，蔡總統過去這一年最難忘的事是什麼，日前民進黨公布九合一敗選檢討報告，被指內容沒有提到蔡總統，蔡總統是否認為過去一年忽略與人民溝通？
蔡總統說，她最難忘的還是疫情，「有關於選後檢討，不管是黨務還是政務，都跟我有關，我也負起責任，黨務部分，我已經辭去黨主席，政務上，我們已經做了檢討，接下來就是透過施政調整作為回應。」
蔡總統也說，2023年要做的事情，已經在新年談話裡報告，每一項都要全力完成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言