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再被問內閣改組 蔡英文：有定案就會報告 不用過度臆測

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天發表「2023年元旦談話」。記者胡經周／攝影
蔡英文總統今天發表「2023年元旦談話」。記者胡經周／攝影

日前姜太公道場抽出國運籤，指內閣若不換，整船都翻。對於內閣改組議題，蔡英文總統今天表示，關於內閣布局，她的答案跟前幾天一樣，「有定案就會報告，大家不用過度臆測，目標就是穩定政局，開創新局。」

蔡總統今天在總統府發表元旦談話，隨後接受媒體提問。有媒體問，蔡總統過去這一年最難忘的事是什麼，日前民進黨公布九合一敗選檢討報告，被指內容沒有提到蔡總統，蔡總統是否認為過去一年忽略與人民溝通？

蔡總統說，她最難忘的還是疫情，「有關於選後檢討，不管是黨務還是政務，都跟我有關，我也負起責任，黨務部分，我已經辭去黨主席，政務上，我們已經做了檢討，接下來就是透過施政調整作為回應。」

蔡總統也說，2023年要做的事情，已經在新年談話裡報告，每一項都要全力完成。

內閣 蔡英文 疫情

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