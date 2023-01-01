影／新北市元旦升旗旗海飄揚 侯友宜再喊台灣共好
以「共好」為主題的新北市政府元旦升旗典禮上午在板橋市民廣場舉行，市長侯友宜率領各局處首長、民代及民眾在旗海飄揚中齊唱國歌。侯友宜表示，台灣不是強國棋子，從台灣最大的城市新北市做起，大家應不分彼此攜手合作，台灣會共好，讓台灣更團結。
侯友宜說，選舉結束後迎接新的一年，應放下政治意識形態的對立，勿互相指責謾罵，不分黨派、族群凝聚向心力，團結一致對外。中華民國是我們的國家要好好守護，而台灣是我們家，要努力建設美麗家園，這是每個人的信念與期待。侯友宜也高呼讓台灣成為繁榮永續的國家，大家一起努力往前走，中華民國生日快樂。
侯友宜強調，台灣面對疫情、戰爭與物價上漲及通膨的衝擊，大家走過辛苦的一年，相信只要大家團結，一定會走出困頓，迎向光明未來。
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