元旦談話／發現金或消費券不可能了？ 蔡總統提3面向4部曲：錢要花在刀口上

蔡總統今天在總統府發表新年談話，被媒體問是不是未來發現金跟發消費券就不太可能？蔡總統說，中央所能運用的是3800億元稅收，將從三面向、四部曲規畫。首先用1000億元額外撥補勞健保基金財務缺口，同時增加電價補貼，一方面減輕勞保財務壓力，也從源頭平抑物價，這也是「還稅於民」的方式。

蔡總統說，第二部曲，用1000億元啟動加強韌性經濟方案，減輕人民衣食住行的經濟壓力，也幫助迫切需要的產業，農、漁業及觀光業。

蔡總統說，第三，今年全球經濟局勢比大家預期的還要嚴峻，不確定性非常高，剩下1800億元，也許會有第二波、第三波因應措施，還是要審時度勢，以備不時之需；第四部曲，才是行有餘力時，在財政許可範圍之內，適時來研議全民共享的可行方案，昨天的會議並沒有具體討論發放消費券還是現金，也沒有具體討論時程，都是要具體審視整體經濟局勢再做討論，錢要花在刀口上。