元旦談話全文／超徵稅收不發現金？蔡英文總統：這個決定不容易 請國人理解

蔡英文總統今天早上在總統府發表元旦談話，她說，近來中國大陸疫情升溫，只要有需要，基於人道關懷的立場，我方願意提供必要的協助，幫助更多人走出疫情，有個健康而平安的新年。她也呼籲北京當局，台海的和平穩定，是區域內各方的共同責任，也是所有人的共同期待。

蔡總統說，從疫情到全球政經變局，兩岸正經歷許多同樣的挑戰，而戰爭從來都不是解決問題的選項，只有對話、合作，共同以促進區域的穩定發展為目標，才能夠讓更多人得到安全和幸福。

蔡總統說，我們會預留一定的財源以備不時之需，並且在財政許可範圍內，適時研議全民共享的可行方案。近來有人主張要皆大歡喜，將這筆錢平均分給每一個人，但在全球經濟高度不確定的此刻，作為負責任的政府，我們必須要未雨綢繆，把寶貴的資源，優先協助高風險的國人與產業，來維持國家因應危機的韌性。

蔡總統說，這個決定不容易，但為了國家，我們必須這樣做，也要請國人能夠理解，並且支持。除了經濟及產業面的挑戰，威權主義持續擴張，也對印太區域的繁榮穩定，投入不安的變數。

今天是2023年的第一天，首先，我要祝福大家，新年快樂。過去這一年，我們共同經歷了許多艱難的挑戰。經歷三年的疫情考驗，我們終於迎來了國門的重新開放、戶外免戴口罩，邁向疫後的全新階段。

去年8月，中國在台海周邊的大規模演習，世界矚目，而我們沉穩應對，讓世界看到，台灣的堅韌和捍衛自由的決心。在烏俄戰爭、全球政經變局下，台灣人穩健地走過了365天。 身為總統，我要謝謝每一位國人，謝謝每一位在各自崗位上的努力不懈。 經過大家的共同努力，我們一起度過很多難關。

但是，在疫情和全球經濟的變局下，仍然有很多人受到衝擊與傷害。有人經歷了自己或家人的確診而擔心害怕，甚至失去了健康和生命；有人因為嚴格的防疫措施，生意無以為繼；有人因為物價波動，生活壓力變得沉重。 對於這些同胞所受的苦，身為執政者，我有絕對的責任。

政府確實不是萬能，但政府有責任，也必須針對每一個不足之處，更加努力，更貼心的去發掘問題，解決問題，全力照顧好每一位國民。尤其是接下來的2023年，一樣是不輕鬆的。

受到烏俄戰爭、全球通膨、威權擴張的持續衝擊，國際上許多主要機構都預測，2023年的全球經濟，正持續轉弱。各國不僅要面對經濟、金融的劇烈波動，能源、糧食危機反覆出現的高度不確定性，也讓經濟結構、成長動能，因此備受考驗。台灣也不例外。

面對全球持續的通膨壓力，還有經濟衰退的風險，我們昨天召開國安高層會議提出，包括減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能等四大目標。我們希望，透過政府適度的擴大財政支出，來保障民眾的生活品質，並同時維繫短期經濟成長動能，以及兼顧產業長期競爭力的轉型和升級。

首先，在減輕人民負擔方面，民眾的生活主要負擔，不外乎來自食衣住行支出，其中，住的部分，我們會擴大租屋者的租金津貼，也針對受到升息影響比較大的房貸族，規劃給予補貼，減輕支出的壓力。另外，我們也會加速多元的住屋供給，無論是社會住宅的興建，或是加速危老房屋的更新改建等等，從供給面著手，給國人合理而安心的居住選擇。

在行的負擔減輕上，中央將會主導，提供以生活圈為基礎的跨縣市通勤族，整合各項公共運輸的優惠月票，幫大家省下一定的交通費用。另外，針對低收入戶及中低收入戶，明年也會持續加發生活補助，來加強照顧弱勢族群，提供貼心關懷服務。

第二項目標，穩定民生物價，也是減輕民眾的負擔。我們將持續透過減徵貨物稅、從源頭補貼油電價的方式，來穩定物價，盡可能舒緩物價波動對生活的衝擊。同時，面對個別商品，尤其是民生商品，比如說雞蛋的價格漲幅，政府將特別關注和因應。

最後，在調整產業體質、維持經濟動能這兩項目標上，為了要因應國際景氣下滑，訂單減少，我們將透過補助及低利貸款，協助廠商重新設計產線，投資智慧化、低碳化的設備、軟體等；我們也會協助中小企業工廠，朝向合法、永續且有效率的方向改善，如此不僅有助於廠商升級轉型，也可以增加國內機械產業的訂單。

在國際觀光上，疫後全球旅遊市場逐漸復甦，我們正以提前在2023年，達成入境觀光客600萬人次為目標，針對旅行業招攬國際旅客、境外企業獎勵員工，來臺灣旅遊、修學旅行、郵輪及包機獎助等，提供獎勵補助等等措施，來創造服務輸出的商機，並彌補商品出口減少的缺口。

在以公共設施促進內需投資部分，在極端氣候衝擊下，農業部門相關公共設施應擴大投資，並提前完成。我們將加強、加速完善農業基礎環境建設；此外，我們將擴大綠色生態環境給付，以及擴大農保及農民職災保險，並提高投保金額和給付。

我們不僅要讓百萬農民的生活更有保障，還要提升臺灣農業發展的動能，讓台灣的農業也更有競爭力，來拓展國際市場，且更能因應氣候變遷對生產環境衝擊，並穩定國內糧食安全。除了因應2023年經濟情勢所採取的七項方案，攸關國家長遠發展的六大核心戰略產業，總統府和行政院，也將共同進行國家戰略產業發展的階段檢討，並召開諮詢會議，邀請民間企業及公協會，共同參與。

包括半導體及資通訊產業、綠能產業、基礎建設相關產業、以及國防產業等，政府歡迎產業提供建議，共同思索，提出策略，進一步鞏固臺灣在全球供應鏈的關鍵角色，並且維持產業發展動能，以及各項能源需求的安全和穩定。半導體產業已提出對總統的政策建言書，各相關部會，正在研處各項政策議題，我們將在近期內召開諮詢會議。

透過這個機會，我也要向大家說明，根據財政部預估，2022年全國稅收可望超過預算數四千五百億元。其中，扣除應分配給地方政府的稅收七百億元，中央稅收占三千八百億元。這三千八百億元所提供的財政餘裕，我們會朝三個方向規劃使用。首先，除原本已編額度外，將額外以一千億元為度，撥補勞保及健保基金財務缺口，並同時挹注台電資源，進行電價補貼。

而我們為了因應經濟情勢的變局，所提出的第一波七項方案，我們規劃以一千億為度，來支應這些計畫初期的財務需求。

第三，我們會預留一定的財源以備不時之需，並且在財政許可範圍內，適時研議全民共享的可行方案。 我知道，近來有人主張要皆大歡喜，將這筆錢平均分給每一個人，但在全球經濟高度不確定的此刻，作為負責任的政府，我們必須要未雨綢繆，把寶貴的資源，優先協助高風險的國人與產業，來維持國家因應危機的韌性。

這個決定不容易，但為了國家，我們必須這樣做，也要請國人能夠理解，並且支持。除了經濟及產業面的挑戰，威權主義持續擴張，也對印太區域的繁榮穩定，投入不安的變數。

上周二，我提出了「強化全民國防兵力結構調整方案」，正是希望，藉由全民國防體系的檢討與調整，以及強化義務役訓練的質與量，提升我們自我防衛的能力。

守護家園，不僅是國軍的任務，也是每一位國民，應該共同承擔的責任。過去這幾天，社會各界對於兵役調整方案，有許多的討論和建議，我們會納入參考，使整個方案能更精進。我也要請大家繼續支持國軍，支持國防，為守護我們的家園和自由民主，共同努力。

在這裡，我也要呼籲北京當局，台海的和平穩定，是區域內各方的共同責任，也是所有人的共同期待。 從疫情到全球政經變局，兩岸正經歷許多同樣的挑戰，而戰爭從來都不是解決問題的選項，只有對話、合作，共同以促進區域的穩定發展為目標，才能夠讓更多人得到安全和幸福。

我們看到近來中國升溫的疫情狀況，只要有需要，基於人道關懷的立場，我們願意提供必要的協助，幫助更多人走出疫情，有個健康而平安的新年。近來，中國疫情持續升溫，許多國家都升高了相應措施，防止疫情擴散。依照最新情況和專家的指引，從今天開始，到1月31日為止，我們也會啟動相關的防疫措施，來確保國人的健康。

全球疫情仍然在變化，我們會緊盯，並且持續調整各項防疫措施，也請大家盡早前往接種次世代疫苗，共同提升整體的免疫保護力，守護彼此的健康。今年，元旦的主題是，「眾志成城，台灣向前」。新的一年，執政團隊的四項重要任務就是：照顧人民生活、維持經濟動能、守護國家安全、善盡區域責任。我們也要團結一心，集結眾人的力量，讓國家更進步、更繁榮、更平安幸福。

我要再次祝福全體國人同胞，新年快樂，謝謝大家。