回應習近平 蔡英文總統：台灣周邊解放軍活動無助兩岸關係

中國大陸國家主席習近平昨天在新年賀詞提到「海峽兩岸一家親」，但沒有如去年提到「統一」。蔡英文總統今天表示，她有注意到習近平昨天講話，是用一個比較和緩的方式來表達，但她要提醒，台灣周邊解放軍的軍事活動，並無助於兩岸關係及區域和平穩定。

蔡總統今天在總統府發表新年談話，隨後接受媒體提問。針對兩岸關係未來一年的挑戰，蔡總統表示，在疫後2023年，雙方共同課題是兩岸人民恢復健康有序交流，及在全球經濟動能減緩情勢底下，必須各自應對經濟情勢變化，同時也有共同義務要維持台海跟區域和平穩定，這些都是兩岸須面對的共同責任。

媒體也問，副總統賴清德曾在高雄的民進黨員座談提到「和平保台」，兩岸論述是否有調整。蔡總統先問賴清德是否要回答，賴則請蔡回答。

蔡總統說，其實不論是什麼樣的講法，目標都是一致，就是持續維持兩岸和平穩定，同時在保衛台灣上面，也必須強化國防各項準備，能夠有比較充足的保護台灣力量。