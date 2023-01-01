快訊

元旦談話全文／超徵稅收不發現金？ 蔡英文：這個決定不容易 請國人理解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

回應習近平 蔡英文總統：台灣周邊解放軍活動無助兩岸關係

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡總統今天在總統府發表新年談話，隨後接受媒體提問。記者胡經周／攝影
蔡總統今天在總統府發表新年談話，隨後接受媒體提問。記者胡經周／攝影

中國大陸國家主席習近平昨天在新年賀詞提到「海峽兩岸一家親」，但沒有如去年提到「統一」。蔡英文總統今天表示，她有注意到習近平昨天講話，是用一個比較和緩的方式來表達，但她要提醒，台灣周邊解放軍的軍事活動，並無助於兩岸關係及區域和平穩定。

蔡總統今天在總統府發表新年談話，隨後接受媒體提問。針對兩岸關係未來一年的挑戰，蔡總統表示，在疫後2023年，雙方共同課題是兩岸人民恢復健康有序交流，及在全球經濟動能減緩情勢底下，必須各自應對經濟情勢變化，同時也有共同義務要維持台海跟區域和平穩定，這些都是兩岸須面對的共同責任。

媒體也問，副總統賴清德曾在高雄的民進黨員座談提到「和平保台」，兩岸論述是否有調整。蔡總統先問賴清德是否要回答，賴則請蔡回答。

蔡總統說，其實不論是什麼樣的講法，目標都是一致，就是持續維持兩岸和平穩定，同時在保衛台灣上面，也必須強化國防各項準備，能夠有比較充足的保護台灣力量。

習近平 蔡英文 賴清德

延伸閱讀

整理包／兵役延長實施細節一次看！月薪漲至26k 部隊訓練44周計畫曝光

元旦總統府前升旗 蔡英文總統、賴清德、蔣萬安出席

元旦升旗 蔡英文總統、賴清德、蔣萬安一同步出總統府

總統府元旦升旗典禮 蔡英文總統、蔣萬安同台唱國歌

相關新聞

元旦談話全文／超徵稅收不發現金？蔡英文總統：這個決定不容易 請國人理解

蔡英文總統今天早上在總統府發表元旦談話，她說，近來中國大陸疫情升溫，只要有需要，基於人道關懷的立場，我方願意提供必要的協助，...

總統府元旦升旗典禮 蔡英文總統、蔣萬安同台唱國歌

中華民國112年總統府前升旗典禮稍早落幕，蔡英文總統、副總統賴清德與台北市長蔣萬安同台唱國歌，隨後上午8時30分，蔡總統...

回應習近平 蔡英文總統：台灣周邊解放軍活動無助兩岸關係

中國大陸國家主席習近平昨天在新年賀詞提到「海峽兩岸一家親」，但沒有如去年提到「統一」。蔡英文總統今天表示，她有注意到習近平昨...

朱立倫談2024：放下自我以大我原則 無私無我爭取勝選

國民黨主席朱立倫上午參加元旦升旗典禮，他致詞時表示，去年是團結改革的一年，國民黨一定要走對的路、提對的人，放下自我，以大...

馬英九：明年是戰爭與和平選擇 票投國民黨兩岸無戰場

前總統馬英九上午參加國民黨元旦升旗典禮，針對蔡政府將4個月義務役兵役延長至1年，他致詞時表示，中華民國的國安戰略要備戰、...

政府對減碳一點都不急 台灣想在2050年淨零恐成白日夢

全球進入氣候緊急狀態，聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）老早就建議2030年應減碳43%，才能達成2050年淨零，搶救氣候變遷惡化危機，避免全球升溫1.5℃的臨界點。未料國發會日前公布2030年減碳24%±1%，只比現行目標20%略增，還大幅落後日本、南韓等貿易競爭對手；看來政府對減碳一點都不急，而從這種減碳目標來看，台灣想在2050年實現淨零，恐怕是一場白日夢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。