朱立倫談2024：放下自我以大我原則 無私無我爭取勝選

國民黨主席朱立倫上午參加元旦升旗典禮，他致詞時表示，去年是團結改革的一年，國民黨一定要走對的路、提對的人，放下自我，以大我為原則，無私無我團結努力，爭取明年的勝利，不會沉溺1分鐘1126的勝選。國民黨一定會堅持愛台灣的路線，為全民拚好日子。

朱立倫表示，國民黨根據前總統馬英九路線，親美、友日、和陸，和陸非常重要，也是重中之重，國民黨持續兩岸交流對話，堅持國防改革，加上和平對話，創造更和平的環境。

而對於今年稅收超徵4500億，還稅於民議題，朱立倫表示，國民黨堅持發現金，不要再找民眾麻煩。

針對中廣董事長趙少康點名新北市長侯友宜想選總統要先表態，以及歡迎鴻海創辦人郭台銘回黨。朱立倫表示，國民黨大門永遠是敞開的，歡迎每一位好朋友，就算不是國民黨員，也歡迎大家來支持國民黨，不管是藍色還是其他顏色，都歡迎加入國民黨，全黨最後一定會團結努力，爭取全面勝選。

對於外界點名「郭侯配」，朱立倫表示，國民黨現在全心全意在拚輔選，將來一定會團結努力推出最強最好的候選人；至於總統初選時程，朱立倫表示，還沒有確定時程，但接下來最重要的是台北、南投立委補選。