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馬英九：明年是戰爭與和平選擇 票投國民黨兩岸無戰場

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
前總統馬英九說，中華民國的國安戰略要備戰、避戰、謀和，但蔡政府推動抗中保台政策，造成兩岸空前的緊張，這是民進黨執政的一大錯誤。記者劉宛琳／攝影
前總統馬英九說，中華民國的國安戰略要備戰、避戰、謀和，但蔡政府推動抗中保台政策，造成兩岸空前的緊張，這是民進黨執政的一大錯誤。記者劉宛琳／攝影

前總統馬英九上午參加國民黨元旦升旗典禮，針對蔡政府將4個月義務役兵役延長至1年，他致詞時表示，中華民國的國安戰略要備戰、避戰、謀和，蔡政府抗中保台是一大錯誤，明年總統選舉是戰爭與和平的選擇，要讓民眾知道，「票投民進黨，青年上戰場；票投國民黨，兩岸無戰場」。

馬英九表示，2022縣市長選舉要感謝黨主席朱立倫的領導，但縣市議長的選舉狀況比較多，希望黨中央能夠檢討改進。接下來台北市立委補選，一定要讓王鴻薇進入立法院，王鴻薇在這次地方選舉貢獻勝大，希望她進去立法院能繼續發揮打假除弊的專業。

馬英九說，中華民國的國安戰略要備戰、避戰、謀和，但蔡政府推動抗中保台政策，造成兩岸空前的緊張，這是民進黨執政的一大錯誤，明年總統選舉是戰爭與和平的選擇，不只要備戰還要避戰，在消極方面不挑釁，積極方面開放小三通，要讓民眾知道，「票投民進黨，青年上戰場；票投國民黨，兩岸無戰場」。

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