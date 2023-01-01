麻將最大黨公益麻將大賽 農曆春節後台北總決賽

麻將最大黨申請成立政黨已獲得內政部備案同意，麻將最大黨申請成立政黨同時，也舉行全台麻將公益大賽，去年底已經結束初賽，出線的選手將繼續經過複賽與決賽，農曆春節過後2月19日在台北舉行總決賽。

麻將最大黨黨主席郭璽表示，舉辦這次麻將公益大賽，一來是為慈善公益團體媒合捐款，另一方面，希望改善一般人對於麻將活動的觀感，麻將最大黨的理念最近還得到某些知名企業的認同與支持。

這次接受公益捐款的慈善團體包括中華安德烈慈善協會，衡山基金會，高雄市新華荷社會福利慈善基金會等公益團體。協助麻將最大黨舉行這次公益活動的還有常青國際有限公司與公益時間銀行。

郭璽說，公益麻將賽已經在2022年12月底結束初賽，今年1月開始複賽與決賽，農曆春節過後，進入總決賽。總決賽將2月19日在台北的台灣大學體育館舉行，對外開放參觀，民眾可以自行前往觀賞麻將比賽，麻將最大黨也規畫在2月7日在台北舉行記者會，說明這次整個賽程的相關問題。

他表示，推動麻將公益賽之外，麻將最大黨將在今年年中發起老人打麻將排除刑法賭博罪適用的公投，希望社會大眾認同麻將最大黨理念，能夠協助推廣公投聯署。