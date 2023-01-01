元旦升旗 蔡英文總統、賴清德、蔣萬安一同步出總統府

蔡英文總統、副總統賴清德與台北市長蔣萬安，上午一同出席在總統府前廣場舉行的「2023年元旦總統府升旗典禮」。有別以往，台北市長蔣萬安與蔡總統一同由總統府步出參加升旗典禮。

此次以「眾志成城 台灣向前 TOGETHER WECAN」為主軸，主辦單位「國際獅子會台灣總會 MD300」成員組成的國歌領唱團體及一系列結合動感與熱力的精彩演出。

此次升旗典禮是在台灣走出疫情時代首場大型活動，更具特殊意義，對於面對未來更多經濟、政治和自由民主的挑戰，更要大步向前走。