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總統府元旦升旗典禮 蔡英文、蔣萬安同台唱國歌

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元旦升旗 蔡英文總統、賴清德、蔣萬安一同步出總統府

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
總統蔡英文、副總統賴清德（右一），上午一同出席在總統府前廣場舉行的「2023年元旦總統府升旗典禮」，總統府前向民眾揮手致意。記者黃義書／攝影
總統蔡英文、副總統賴清德（右一），上午一同出席在總統府前廣場舉行的「2023年元旦總統府升旗典禮」，總統府前向民眾揮手致意。記者黃義書／攝影

蔡英文總統、副總統賴清德台北市長蔣萬安，上午一同出席在總統府前廣場舉行的「2023年元旦總統府升旗典禮」。有別以往，台北市長蔣萬安與蔡總統一同由總統府步出參加升旗典禮。

此次以「眾志成城 台灣向前 TOGETHER WECAN」為主軸，主辦單位「國際獅子會台灣總會 MD300」成員組成的國歌領唱團體及一系列結合動感與熱力的精彩演出。 

此次升旗典禮是在台灣走出疫情時代首場大型活動，更具特殊意義，對於面對未來更多經濟、政治和自由民主的挑戰，更要大步向前走。

升旗典禮前，由中山女高旗隊、建國中學樂旗隊先行登場，接著由國內知名鼓手張文光創辦的打擊樂團帶來「韌力台灣擊打秀」用生活常見的器材如水管、水桶等組成打擊節奏展演，隨後登場的是曾奪下國際阿卡貝拉大賽金牌的 Voco Novo 爵諾歌手以「樂好台灣迎世界」，透過蘊含人聲自然音色完整融入台灣文化意涵。最後由國防部三軍樂儀對操演壓軸演出，隨後舉行升旗典禮。，

2023年元旦總統府升旗典禮，上午在總統府前廣場舉行，升旗典禮前由中山女高旗隊、建國中學樂旗隊、張文光打擊樂團（見圖）、Voco Novo 爵諾歌手及國防部三軍樂儀表演。記者黃義書／攝影
2023年元旦總統府升旗典禮，上午在總統府前廣場舉行，升旗典禮前由中山女高旗隊、建國中學樂旗隊、張文光打擊樂團（見圖）、Voco Novo 爵諾歌手及國防部三軍樂儀表演。記者黃義書／攝影
2023年元旦總統府升旗典禮，上午在總統府前廣場舉行，有不少民眾前往參與升旗典禮。記者黃義書／攝影
2023年元旦總統府升旗典禮，上午在總統府前廣場舉行，有不少民眾前往參與升旗典禮。記者黃義書／攝影
2023年元旦總統府升旗典禮，上午在總統府前廣場舉行，升旗典禮前由中山女高旗隊（見圖）、建國中學樂旗隊、張文光打擊、Voco Novo 爵諾歌手及國防部三軍樂儀表演。記者黃義書／攝影
2023年元旦總統府升旗典禮，上午在總統府前廣場舉行，升旗典禮前由中山女高旗隊（見圖）、建國中學樂旗隊、張文光打擊、Voco Novo 爵諾歌手及國防部三軍樂儀表演。記者黃義書／攝影
2023年元旦總統府升旗典禮，上午在總統府前廣場舉行，升旗典禮前由中山女高旗隊、建國中學樂旗、張文光打擊樂團、Voco Novo 爵諾歌手（見圖）及國防部三軍樂儀表演。記者黃義書／攝影
2023年元旦總統府升旗典禮，上午在總統府前廣場舉行，升旗典禮前由中山女高旗隊、建國中學樂旗、張文光打擊樂團、Voco Novo 爵諾歌手（見圖）及國防部三軍樂儀表演。記者黃義書／攝影
總統蔡英文、副總統賴清德，上午一同出席在總統府前廣場舉行的「2023年元旦總統府升旗典禮」。從總統府步出參加升旗典禮，向民眾揮手致意。記者黃義書／攝影
總統蔡英文、副總統賴清德，上午一同出席在總統府前廣場舉行的「2023年元旦總統府升旗典禮」。從總統府步出參加升旗典禮，向民眾揮手致意。記者黃義書／攝影
2023年元旦總統府升旗典禮，上午在總統府前廣場舉行，升旗典禮前由中山女高旗隊、建國中學樂旗隊（見圖）張文光打擊、Voco Novo 爵諾歌手及國防部三軍樂儀表演。記者黃義書／攝影
2023年元旦總統府升旗典禮，上午在總統府前廣場舉行，升旗典禮前由中山女高旗隊、建國中學樂旗隊（見圖）張文光打擊、Voco Novo 爵諾歌手及國防部三軍樂儀表演。記者黃義書／攝影
2023年元旦總統府升旗典禮，上午在總統府前廣場舉行，升旗典禮前由中山女高旗隊、建國中學樂旗、張文光打擊樂團、Voco Novo 爵諾歌手（見圖）及國防部三軍樂儀表演。記者黃義書／攝影
2023年元旦總統府升旗典禮，上午在總統府前廣場舉行，升旗典禮前由中山女高旗隊、建國中學樂旗、張文光打擊樂團、Voco Novo 爵諾歌手（見圖）及國防部三軍樂儀表演。記者黃義書／攝影
總統蔡英文、副總統賴清德，上午一同出席在總統府前廣場舉行的「2023年元旦總統府升旗典禮」。從總統府步出參加升旗典禮，向民眾揮手致意。記者黃義書／攝影
總統蔡英文、副總統賴清德，上午一同出席在總統府前廣場舉行的「2023年元旦總統府升旗典禮」。從總統府步出參加升旗典禮，向民眾揮手致意。記者黃義書／攝影
總統蔡英文、副總統賴清德與台北市長蔣萬安（右一），上午一同出席在總統府前廣場舉行的「2023年元旦總統府升旗典禮」。有別以往台北市長蔣萬安與蔡總統一同由總統府步出參加升旗典禮。記者黃義書／攝影
總統蔡英文、副總統賴清德與台北市長蔣萬安（右一），上午一同出席在總統府前廣場舉行的「2023年元旦總統府升旗典禮」。有別以往台北市長蔣萬安與蔡總統一同由總統府步出參加升旗典禮。記者黃義書／攝影
2023年元旦總統府升旗典禮，上午在總統府前廣場舉行，有不少民眾前往參與升旗典禮。記者黃義書／攝影
2023年元旦總統府升旗典禮，上午在總統府前廣場舉行，有不少民眾前往參與升旗典禮。記者黃義書／攝影
2023年元旦總統府升旗典禮，上午在總統府前廣場舉行，升旗典禮前由中山女高旗隊（見圖）、建國中學樂旗隊、張文光打擊、Voco Novo 爵諾歌手及國防部三軍樂儀表演。記者黃義書／攝影
2023年元旦總統府升旗典禮，上午在總統府前廣場舉行，升旗典禮前由中山女高旗隊（見圖）、建國中學樂旗隊、張文光打擊、Voco Novo 爵諾歌手及國防部三軍樂儀表演。記者黃義書／攝影
2023年元旦總統府升旗典禮，上午在總統府前廣場舉行，升旗典禮前由中山女高旗隊、建國中學樂旗隊、張文光打擊樂團（見圖）、Voco Novo 爵諾歌手及國防部三軍樂儀表演。記者黃義書／攝影
2023年元旦總統府升旗典禮，上午在總統府前廣場舉行，升旗典禮前由中山女高旗隊、建國中學樂旗隊、張文光打擊樂團（見圖）、Voco Novo 爵諾歌手及國防部三軍樂儀表演。記者黃義書／攝影
2023年元旦總統府升旗典禮，上午在總統府前廣場舉行，有不少民眾前往參與升旗典禮。記者黃義書／攝影
2023年元旦總統府升旗典禮，上午在總統府前廣場舉行，有不少民眾前往參與升旗典禮。記者黃義書／攝影
總統蔡英文（左二）、副總統賴清德（左五）與台北市長蔣萬安（左四），上午一同出席在總統府前廣場舉行的「2023年元旦總統府升旗典禮」。有別以往台北市長蔣萬安與蔡總統一同由總統府步出參加升旗典禮。記者黃義書／攝影
總統蔡英文（左二）、副總統賴清德（左五）與台北市長蔣萬安（左四），上午一同出席在總統府前廣場舉行的「2023年元旦總統府升旗典禮」。有別以往台北市長蔣萬安與蔡總統一同由總統府步出參加升旗典禮。記者黃義書／攝影
2023年元旦總統府升旗典禮，上午在總統府前廣場舉行，升旗典禮前由中山女高旗隊、建國中學樂旗、張文光打擊樂團（見圖）、Voco Novo 爵諾歌手及國防部三軍樂儀表演。記者黃義書／攝影
2023年元旦總統府升旗典禮，上午在總統府前廣場舉行，升旗典禮前由中山女高旗隊、建國中學樂旗、張文光打擊樂團（見圖）、Voco Novo 爵諾歌手及國防部三軍樂儀表演。記者黃義書／攝影

台北市長 總統府 蔣萬安 蔡英文 賴清德

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