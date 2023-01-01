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總統府元旦升旗典禮 蔡英文總統、蔣萬安同台唱國歌
中華民國112年總統府前升旗典禮稍早落幕，蔡英文總統、副總統賴清德與台北市長蔣萬安同台唱國歌，隨後上午8時30分，蔡總統將在總統府發表新年談話。
今年典禮主題為「眾志成城、台灣向前」，由「國際獅子會台灣總會（MD300）」成員組成國歌領唱團體，希望傳達對國人守住疫情，也把台灣往國際推進了一步的感念。更期待2023年大家依然懷著堅韌、熱情的精神持續打拚、繼續衝刺，迎向更好的未來。
活動主視覺從「強韌」與「連結」概念出發，強調經緯線在台灣匯聚成形，並在島上延伸交織，讓台灣成為美麗世界拼圖中最有韌力的連結點，象徵台灣既是民主自由世界的命運共同體，也匯聚能量共同發光。
今天主辦單位準備限量版口罩作為紀念小物，免費提供給早起參加元旦總統府升旗典禮的民眾。這次活動也特別邀請中山女子高級中學旗隊演出，為元旦升旗典禮揭開序幕。
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