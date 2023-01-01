總統府元旦升旗典禮 蔡英文總統、蔣萬安同台唱國歌

中華民國112年總統府前升旗典禮稍早落幕，蔡英文總統、副總統賴清德與台北市長蔣萬安同台唱國歌，隨後上午8時30分，蔡總統將在總統府發表新年談話。

今年典禮主題為「眾志成城、台灣向前」，由「國際獅子會台灣總會（MD300）」成員組成國歌領唱團體，希望傳達對國人守住疫情，也把台灣往國際推進了一步的感念。更期待2023年大家依然懷著堅韌、熱情的精神持續打拚、繼續衝刺，迎向更好的未來。

活動主視覺從「強韌」與「連結」概念出發，強調經緯線在台灣匯聚成形，並在島上延伸交織，讓台灣成為美麗世界拼圖中最有韌力的連結點，象徵台灣既是民主自由世界的命運共同體，也匯聚能量共同發光。