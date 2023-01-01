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總統府元旦升旗典禮 蔡英文、蔣萬安同台唱國歌

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總統府元旦升旗典禮 蔡英文總統、蔣萬安同台唱國歌

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統（右三）、副總統賴清德（右二）與立法院長游錫堃（右一）上午一起出席112年元旦總統府升旗典禮。記者胡經周／攝影
蔡英文總統（右三）、副總統賴清德（右二）與立法院長游錫堃（右一）上午一起出席112年元旦總統府升旗典禮。記者胡經周／攝影

中華民國112年總統府前升旗典禮稍早落幕，蔡英文總統、副總統賴清德與台北市長蔣萬安同台唱國歌，隨後上午8時30分，蔡總統將在總統府發表新年談話。

今年典禮主題為「眾志成城、台灣向前」，由「國際獅子會台灣總會（MD300）」成員組成國歌領唱團體，希望傳達對國人守住疫情，也把台灣往國際推進了一步的感念。更期待2023年大家依然懷著堅韌、熱情的精神持續打拚、繼續衝刺，迎向更好的未來。

活動主視覺從「強韌」與「連結」概念出發，強調經緯線在台灣匯聚成形，並在島上延伸交織，讓台灣成為美麗世界拼圖中最有韌力的連結點，象徵台灣既是民主自由世界的命運共同體，也匯聚能量共同發光。

今天主辦單位準備限量版口罩作為紀念小物，免費提供給早起參加元旦總統府升旗典禮的民眾。這次活動也特別邀請中山女子高級中學旗隊演出，為元旦升旗典禮揭開序幕。

蔡英文總統（左）與副總統賴清德（右）上午一起出席112年元旦總統府升旗典禮，甫當選不久的蔣萬安（左一）也首次以台北市長身份參加元旦升旗典禮。記者胡經周／攝影
蔡英文總統（左）與副總統賴清德（右）上午一起出席112年元旦總統府升旗典禮，甫當選不久的蔣萬安（左一）也首次以台北市長身份參加元旦升旗典禮。記者胡經周／攝影
甫當選不久的蔣萬安（右）首次以台北市長身份參加元旦升旗典禮。記者胡經周／攝影
甫當選不久的蔣萬安（右）首次以台北市長身份參加元旦升旗典禮。記者胡經周／攝影

總統府 蔡英文 賴清德 蔣萬安 台北市長

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