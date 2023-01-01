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新聞眼／民進黨抗中話術 換湯不換藥

聯合報／ 記者蔡晉宇
蔡英文總統（左）為民進黨台北市長候選人陳時中站台助講時強調抗中保台，指出她登上國外雜誌封面照，請選民持續支持民進黨。 圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統（左）為民進黨台北市長候選人陳時中站台助講時強調抗中保台，指出她登上國外雜誌封面照，請選民持續支持民進黨。 圖／聯合報系資料照片

民進黨兩岸論述，從「抗中保台」調整為「和平保台」，表面上放緩與對岸間關係，但細究就會發現，其實連換湯不換藥都稱不上，只是換了個新名詞。在兩岸關係日益緊張之際，該怎麼落實「和平保台」，成為民進黨能否延續執政的終極挑戰。

民進黨選後檢討最為人詬病之處在於，點出了些許問題，但如何解決卻著墨甚少。以兩岸議題為例，早在檢討座談會第二場次時，檢討小組召集人鄭文燦就明確表示，兩岸論述要調整，不過選舉結束至今已超過一個月了，未見到具體改變，僅有的差別是出現了「和平保台」的新名詞。

「和平保台」究竟葫蘆裡賣什麼藥？目前仍待民進黨進一步說明，可確定的是，兩岸論述有其高度複雜、完整性，在蔡英文任內要出現轉向機會並不高，較可能的改變，是換個角度詮釋蔡英文的兩岸路線；換言之，仍是民進黨政府首重宣傳的施政邏輯，依然沒有改變。

出現口號上的轉變，更深層含義也凸顯出若不是被民意教訓，民進黨根本不認為一味操作對抗、仇中情緒有何不妥。如今民進黨要角紛紛喊出調整宣傳策略，但絲毫沒有提出一點務實對策，若只是表面上話術變了，那只是坐實了外界長期對民進黨「選舉機器」的批評。

台海問題近年來成為國際矚目焦點，民進黨身為執政黨應當思索的，是如何從根本上拿出能在美中台之間取得平衡的論述，而不是表象地考量對內如何宣傳，以及獲得多少選票。

民進黨 蔡英文

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