民進黨兩岸論述 和平保台取代抗中保台

民進黨九合一大選慘敗，「抗中保台」的兩岸論述成為檢討項目之一，檢討小組召集人鄭文燦選後曾直言，民進黨兩岸論述要調整；近來包括副總統賴清德、代理黨主席陳其邁更不約而同地拋出「和平保台」新名詞，取代「抗中保台」。民進黨人士表示，兩岸論述並未有根本性改變，但在宣傳上微調，降低衝突感，訴諸和平是最終目的，的確已在黨內逐漸成為新共識。

「和平保台」一詞出自賴清德上月廿四日在高雄的黨員說明會上，賴當時主張，台灣是熱愛和平的國家，若沒有任何一個威權的國家來侵略併吞台灣，很希望大家能夠和平相處；上月廿八日民進黨公布敗選檢討報告當天，陳其邁在記者會上回答兩岸議題時，同樣使用「和平保台」字眼。

民進黨人士表示，兩岸論述可區分為對外論述、對內宣傳兩大區塊。對國際傳達的部分，無論賴清德或鄭文燦，關於兩岸論述言必稱將遵循以「四個堅持」為基礎的蔡英文路線，這點在九合一選舉之後未有改變，可預期民進黨兩岸論述，在後蔡英文時代仍會有高度延續性。

民進黨人士指出，立即微調的部分主要是在對內宣傳上。檢討報告雖以「被在野黨操作為戰爭恐懼」為理由，解釋抗中牌失靈原因，但內部會議中仍清楚地指出，未察覺到俄烏戰爭後的社會氛圍已有所不同，民眾擔心戰爭風險的心理已大增，繼續主打對抗性強烈的口號作為標語，是這次選戰的重大失誤。

民進黨人士說，鄭文燦所說「民進黨兩岸論述要調整」實質內容，與賴清德、陳其邁所說的「和平保台」概念不謀而合，同樣都是要降低對內宣傳的兩岸對抗性，更強調蔡英文路線不是代表要與對岸對抗，最終目的是和平。

該人士表示，當前民進黨正值主席改選之際，兩岸路線宣傳標語出現微調，並不是在正式會議討論出的結論，相關議題仍要待新任黨主席就位後，府院黨之間會有更聚焦的討論，但從幾位民進黨下一接班梯隊要角的發言，兩岸論述要降低對抗性的大方向已隱約成形。

海基會前董事長洪奇昌表示，民進黨近年來慣於口號式地闡述嚴肅議題，在香港反送中時拋出的是「今日香港，明日台灣」；俄烏戰爭時也是同樣方式簡化之。如今提出「和平保台」堪稱如出一轍，但兩岸議題是需要更全面與社會溝通、對話的議題，如同兵役調整政策，蔡總統要詳細和民眾說明，這就是和平要付出的代價，民進黨究竟有如何「和平保台」，要拿出實質論述，並和社會詳加好好說明。