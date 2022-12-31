趙少康點名「只要表態主席擋也擋不住」 侯友宜回應了

中廣董事長趙少康在臉書發文，談到新北市長侯友宜的民調碾壓所有人，只要早早清楚表明要參選，並向大家說明，會主動登記參加初選爭取提名「國民黨主席想擋也擋不住」。侯友宜表示，每一個人都有自己的角色，最重要一定要齊心齊力，為國為民努力做事。

針對2024參選問題，侯友宜表示，每一個人都有自己的角色，他們大家都團結在一起，把自己的角色分工，努力的面對所有挑戰，最重要一定要齊心齊力，為國為民努力做事，只要用這樣的態度，國家就有希望就有未來。

另外，立法院本會期明年1月13日結束後面臨內閣改組，侯友宜表示，內閣如何調整，他們都要有一個想法，因為大家永遠都是要團結，每個人在中央地方扮演不一樣的角色，齊心齊力、不分你我、不分黨派，好好為國為民，好好努力，如何做出民眾有感的成績，也讓台灣這塊土地能夠穩定繁榮走下去，這才是大家所樂見的。