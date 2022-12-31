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認為「還稅於民」本就該做 侯友宜：最重要是如何發放讓民眾有感

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今天晚上受訪表示，這本來就是應該做的事情，最重要如何發放讓民眾有感，不管現金也好，消費券也好，直接發放給民眾帶動經濟讓民眾有感才是最好的方法。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今天晚上受訪表示，這本來就是應該做的事情，最重要如何發放讓民眾有感，不管現金也好，消費券也好，直接發放給民眾帶動經濟讓民眾有感才是最好的方法。記者江婉儀／攝影

總統蔡英文今天針對產經問題召開國安高層會議，會中也討論「還稅於民」議題。新北市長侯友宜今天晚上受訪表示，這本來就是應該做的事情，最重要如何發放讓民眾有感，不管現金也好，消費券也好，直接發放給民眾帶動經濟讓民眾有感才是最好的方法。

侯友宜今晚出席「璀璨新北-1314就愛你跨河煙火秀」，針對「還稅於民」，侯友宜表示，「這本來就是應該做的事情」，最重要是如何發放讓民眾有感。

侯友宜表示，不管是現金、消費券，他們期待的是帶動在這段時間受到最大衝擊的產業，能夠給予庶民經濟多協助幫忙，讓在第一線打拚所有辛苦的民眾，能夠因為還稅於民帶動經濟發展，也讓產業再度起飛，不管現金也好，消費券也好，直接發放給民眾帶動經濟讓民眾有感才是最好的方法。

侯友宜 消費券 蔡英文

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