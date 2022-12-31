超徵用途出爐 藍委：支持發現金、但財政爛攤別留下屆

蔡英文總統召開國安會議後，宣布超徵稅收將用於撥補勞、健保及台電，投注加強韌性經濟方案，而約1800億元將研議全民共享方案。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，國民黨主張發現金，但勞保基金2028年將破產，台電今年虧損超過2300億，呼籲國安會議應提出勞保及能源財政改革整體方案，而不是「把爛攤子留給下屆」。

今國安會議後政府表示，可運用約3800億元從三個面向規畫，將撥補1000億元至勞保及健保基金財務缺口，同時挹注台電電價補貼；其次再以1000億元投注「加強韌性經濟方案」，因應全球通膨；最後剩餘金額約1800億元，在財政許可範圍內，會適時研議與全民共享的可行方案。

曾銘宗指出，國民黨支持補貼健保缺口，讓民眾不用面臨保費調高，也呼籲政府「不要再發券」，已經有過兩次失敗，被認為難用又效果有限，現金在現在景氣不佳下，能對民眾直接幫助，不會有太多被存起來的問題。

曾銘宗表示，且國民黨主張落實公平正義，平均月薪資收入三萬元以下的低薪者每人發三萬元，中低收入戶每戶發十萬元，約花八八七億，可行性高。國民黨立委李貴敏也表示，超徵稅收全年預估應會在5000億上下，全民共享額度應更高，應直接發現金，三倍券、五倍券還要額外行政成本，勞民傷財。

曾銘宗也強調，國家總體財政問題叢生，政府不應只是「救急、敗選」才開國安會議，勞保基金2028年要破產，預估每年要投入1000億，才能減緩破產時程，而台電和中油今年各虧損2300億和2000億，關鍵就是能源政策方向有誤。

曾銘宗表示，「不能每年都撥錢補助」，國安會議應繼續開，主題就是針對勞保、能源提出改革方案，要有具體短、中、長期目標，到現在什麼都沒提出，就是要把爛攤子都留給下屆政府，對財政及民眾有所傷害，也是逃避執政責任。