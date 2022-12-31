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談還稅於民 朱立倫呼籲發現金：不要再搞那個什麼幾倍券

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨主席朱立倫下午陪同立委補選候選人王鴻薇參加黃國樑中山區黨部座談會受訪。圖／王鴻薇辦公室提供
國民黨主席朱立倫下午陪同立委補選候選人王鴻薇參加黃國樑中山區黨部座談會受訪。圖／王鴻薇辦公室提供

蔡英文總統今天將針對產經問題召開國安高層會議，會中也預計討論「還稅於民」議題。今年稅收超徵4500億元，至於要發現金、消費券或針對性紓困？國民黨主席朱立倫下午陪同立委補選候選人王鴻薇參加黃國樑中山區黨部座談會受訪，要把現金發給最需要的民眾

朱立倫指出，他第一個要謝謝王鴻薇，她是第一個就站出來提到說要「還稅於民」，超收這麼多的稅收4500億，都是人民的血汗錢，如果要讓民進黨這樣揮霍浪費，大家都反對，所以要做有意義的事情。

朱立倫表示，一部分還稅於民是可以的，但是他還是呼籲要發現金，不要再搞那個什麼三倍券、五倍券，真是浪費公帑，勞民傷財，就直接發現金，但是國民黨的主張，給的有意義，要把現金發給最需要的民眾，最需要被幫助的年輕低薪及弱勢民眾，獲得最多的補助、最多幫助，這才最重要。

朱立倫 王鴻薇 國民黨 蔡英文

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