李縉穎回鍋代表要郭台銘勢力回國民黨？朱立倫：給年輕人將功折罪機會

國民黨新竹市黨部主委將由前立委李嘉進之子、37歲的李縉穎接任，引發外界對藍白合的聯想。黨內有人質疑李縉穎忠誠度有問題，黨主席朱立倫下午陪同立委補選候選人王鴻薇參加黃國樑中山區黨部座談會，他受訪指出，給李一次將功折罪的機會。

媒體也問朱立倫，找李縉穎是拉近柯文哲，借郭台銘卡侯友宜的2024？朱立倫說，李縉穎是年輕的一代，雖然過去曾違反黨紀，但他現在回到黨內，讓這些年輕的世代能夠發揮。也不會只有李縉穎，還有好多位的年輕世代，會成為黨的重要幹部。

朱立倫說，希望培育更多年輕世代，一棒接一棒，但絕對不可能去卡任何一位同志，他做總教練，是希望每一位同志愈好，愈棒愈好，「駡都駡朱立倫，支持永遠支持我們自己的同志」這些同志都是最優秀的戰將，一定全力的支持。

朱立倫也強調，國民黨不能只靠藍軍，要號召更多的人成為藍軍，不管他是白，或是其他顏色，只要是非綠的、非民進黨的，都要團結在一起。

朱立倫指出，所以李縉穎有一個責任，他到新竹市當市黨部主委，一定要團結所有非綠陣營的朋友，也謝謝高虹安市長，已經表示對他的歡迎，也會也希望盡快跟他見面，最重要的就是能夠團結一致，然後讓國民黨獲得更多更多的支持，不但這兩場補選要贏，2024要重返執政。

媒體問李縉穎回鍋是否代表也要郭董的勢力回國民黨？朱立倫說，他沒有這樣的考量，只是覺得年輕人，過去違反過黨紀，然後回到黨，願意為黨服務，給他一個機會到新竹市好好打拚，這兩天也拜會過地方人士，地方人士也覺得很好 ，一個年輕的城市，給一個年輕而且和高科技業有密切關係的年輕世代，高虹安市長也為李加油，應該用這樣的開放的心胸，給李將功折罪，好好努力。

媒體追問會不會擔心引起黨內基層不滿？朱立倫說，他相信不會，國民黨本來就是用寬闊的心、用包容的心，同志愈多愈好，敵人愈少愈好，歡迎更多更多朋友加入國民黨，也歡迎更多現在還不是藍營的朋友，不管是白色的或其他顏色，先跟國民黨合作，將來加入國民黨或支持國民黨。