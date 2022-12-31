網傳陳檡文退休感言嘆捲政治漩渦成代罪羔羊 本人否認：假的

中央警察大學校長陳檡文因5年前出入私人招待所未報備遭記過，日前也申請提前退休；網路今流傳一篇「陳擇文退休感言」，內容指「嚴冬已至」，但「心寒更甚於身」，稱自己是選舉角力下被碾壓的代罪羔羊，又說政治水面下的暗潮湧動，已然被捲入這一場漩渦，唯有辭去警大校長一職明志。不過，陳本人否認文章真實，多名好友與過往工作舊識也說沒收到訊息。

網路流傳文章以陳檡文自居，以第一人稱撰寫，內容略稱從警40多年兢兢業業，昂首無愧一身警服，自始至終戮力完成上級交付任務，「哪怕應長官要求為黨募款！雖明知超出職責所在，但為求業務推展順利，仍在體制要求下勉力完成。今卻因此不情之請而蒙受不白之冤！況吾尚經口頭報備，另有探詢線索之實！今懲處事實已決！為維護警察整體尊嚴，惟辭職以明志！」

文章也提到「國家可聘用幫派人士為國策顧問，何以警察無法因業務需求參與更生人企業家餐敘」，「法律所訂不溯及既往原則，罪刑法定原則。為何在政治權謀鬥爭之下無一適用」，「權衡維護警察尊嚴，與推卸敗選政治責任，孰輕孰重」等問題，也無奈說道「鳥盡弓藏，兔死狗烹」。

另外，內容還說「政治水面下的暗潮湧動，今天我已然被捲入這一場漩渦，唯有辭去警大校長一職以明己志。然歷史從來不是借鑑，只有不斷重演！至愛的同袍弟兄們，珍重。」

對於內容，陳檡文強調文章是「假的」，但未多作評論，其多名友人也表示沒收到文章，質疑內容真實性。