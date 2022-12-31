再點名侯郭朱 趙少康：只要侯友宜表態「主席想擋也擋不住」

國民黨九合一勝選後，藍營總統人選的討論不斷，中廣董事長趙少康今在臉書發文表示，新北市長侯友宜民調碾壓所有人，只要侯友宜早早清楚表明要參選，並向大家說明，會主動登記參加初選爭取提名「國民黨主席想擋也擋不住」，自然可免去遐想。

趙少康也表示，鴻海創辦人郭台銘應為下架民進黨即刻重回國民黨，想選「也沒有問題」，即便上次退黨一著錯，只要認錯，請國民黨主席朱立倫再來同舟一次，加回來就是了，不會有什麼困難。

趙少康也稱朱立倫除了「正選副選、先發救援」外，也應思考內閣歸屬及如何拿回立法院，以遙指立法院長的不分區第1名最為關鍵。

趙少康文中表示，執政黨用抗中保台所掩飾包裝的無能、內鬥、黑金、貪汙、說謊、作假在九合一選舉被徹底戳穿，但國民黨的麻煩就是小資產階級、瞻前顧後，不敢放膽放手或豁出去拚。

趙少康接著就點名侯友宜、郭台銘及朱立倫三人，他呼籲侯友宜，有老百姓充分支持，所謂落跑不落跑不是問題，只要站出來告訴大家很多新北市政府該做而做不到的事，一定要到中央去完成，除此之外也只有選總統才能救國救民，告訴大家應該要做什麼？怎麼做？「大家就會跟著你走。」

而郭台銘能力、魅力、風格獨特，在多變混亂的時代極其必要，又闖蕩國際、兩岸多年，與中共、美國高層交往經驗豐富，也許更容易為台灣指出一個可行的方向。

趙少康也呼籲郭台銘應發揮快速、敏銳、決斷的個人特色，即刻重回國民黨，為下架民進黨，找回獨立自主的台灣登高一呼。

趙少康總結說，多年以來，藍軍口口聲聲喊團結，但都只有單打獨鬥、想盡辦法擊倒對方，根本沒法團結，要把它想成分工合作的球賽，個人有個人的位置，才會發揮團體戰鬥力，贏得勝選。