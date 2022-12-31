【重磅快評】空殼沒有決策力 王必勝還能演多久？

抗疫滿3年，疫情指揮官王必勝受訪表示，指揮中心降級或解散由行政院決定。他不諱言，「指揮中心何時解散？」是他任指揮官五個多月以來被問到最多的問題，並說「2300萬人最想解散指揮中心的是我」；只不過，連是否要對中國航班加強採驗，都還得向行政院匯報才能做出決定，民進黨政府凡事政治考量，這個指揮官雖只剩空殼，到底還要演多久，也得看還無政治需求而定。

王必勝心知肚明，他接下陳時中的棒子，就是擔任負責「收尾」的指揮官。他知道大家都期待早日恢復如常的生活，他說希望在完成法規、醫療整備等疫防常態化工作後，功成身退，「二千三百萬人最想解散指揮中心的是我」，但真實情況未必如此。

王必勝說的是不是心裡話，並不重要。事實上，他這個指揮官雖然有法律賦予的位階及權責，但因受限扮演的角色，並無實質的決策權，要不要解散指揮中心，更不是他說了算。也因為如此，雖有指揮官之名，他卻做得意興闌珊，指揮官之名，顯得諷刺。

抗疫雖滿三周年，但國內炎疫情接連十天上升，今天新增2萬5755例COVID-19確定病例，比上周六還多了7725例，增加43%，疫情正處於上升段，王必勝受訪卻毫不避諱說「2300萬人最想解散指揮中心的是我」，完全沒有抗疫銳氣。指揮官尚且如此，整個指揮中心的士氣低落更不待言。

王必勝擔任指揮官軟弱無力，從他上任的第一天就可以看出梗概。他的頂頭上司衛福部長薛瑞元和他同時上任，卻對他不怎麼力挺。薛接任衛福部長時，那壺不開提那壺，指行政院發布人事命令當天，他凌晨突然驚醒、全身冷汗，「我的夫人、唯一的一位夫人」可以作證，還刻意向妻子溫情喊話：「不會讓妳失望」，句句酸向王必勝。王雖為指揮官，但防疫多屬衛福部事務，他又是次長，自始註定跛腳。

對內如此，對外也好不到那裡去，中國大陸日前宣布下月8日邊境解封，而且不再匡列確診者。消息一出，各國莫不嚴陣以待，例如日本就要求來自中國的旅客入境要檢測，陽性必須隔離7天，而且中國、香港、澳門的航班只可使用日本4個機場；美國也宣布下月5日起，來自中國的旅客登機前須出示病毒篩檢陰性證明，印度、義大利等國也有相對應措施。

台灣原本連恢復小三通都要戒慎恐懼半天，閣揆蘇貞昌還稱小三通重啟恐讓大陸民眾來台搶藥。結果，中國大陸解封，指揮官王必勝卻在第一時間認為沒有必要升高防疫規格，不必加強邊境防疫政策，直到民意反映、專家提醒，王才說要調整政策，虛應故事跑了一趟機場後，向行政院匯報後才做成決議，這種決策力幾乎為零的指揮中心，讓人質疑還有存在必要嗎？還是因應政治需求繼續苟延殘喘，只等待抗中保台任務再次下達而起？